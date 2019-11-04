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陽明X南科產學合作 數位牙醫中心帶MIT醫材進軍亞太

2019-11-04 09:51聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

數位牙醫技術近年蔚為主流，陽明大學與台灣國產醫材廠商合作，打造數位牙醫教學示範中心。這是台灣首座以made in Taiwan數位牙醫醫材為主的示範中心，未來將作為台灣向世界各國拓展數位牙醫的基地，可望帶動國內牙科產業鏈向上提升。

陽明大學表示，數位牙醫是透過資訊科技與3D列印技術，全面改善牙科診療方式的新興領域，包含數位植牙、美容齒雕、牙科雷射等，不僅提升病患醫療品質，也造就牙科醫材的新商機。台灣不僅具備數位牙醫的臨床實力，也有多家數位牙醫製造廠商。

陽明表示，這次陽明大學數位牙醫教學示範中心成立，與國內廠商合作引進相關軟體、設備儀器及醫材集大成，完整展示台灣數位牙醫產業鏈，同時建構牙科醫療交流合作平台。

包含數位植牙解決方案、3D列印、齒雕機及牙科雷射系統等相關醫材，同步進駐陽明大學，配合牙醫學院原有的臨床經驗與學術研究，示範中心未來除展示用途，以及供校內師生學習使用外，也將針對世界各國牙科專家不定期舉辦培訓課程，以國產品牌牙科儀器為教材，協助開拓MIT本土牙科品牌在國際市場的能見度。

陽明大學牙醫學院院長許明倫表示，歐美國家口腔醫療中，數位牙醫已趨近成熟，台灣的口腔醫療品質在亞太地區堪稱翹楚。這次牙醫學院以系統整合的方式成立示範中心，各家進駐廠商除了能保有自身的特點與優勢外，也同時能與不同廠牌合作，也讓廠商間達到互助互利，維持百家爭鳴的盛況，不僅大大提升了產品選擇的多元性，也提供國外專家購買牙科設備新選擇，真正達到產官學的三方合作。

數位牙醫教學示範中心今天開幕，吸引包含澳洲、越南等亞太及東南亞多名專家來台取經，瞭解台灣數位牙醫醫材的軟硬體設施。

許明倫表示，推廣台灣數位牙醫的技術、臨床經驗及相關產業至新南向甚至是亞太國家，除了有助於打開台廠知名度，將MIT數位牙醫醫材推向國際，奠定台灣在亞太地區成為數位牙醫先驅的角色。

陽明大學表示，數位牙醫是透過資訊科技與3D列印技術，全面改善牙科診療方式的新興領...
陽明大學表示，數位牙醫是透過資訊科技與3D列印技術，全面改善牙科診療方式的新興領域，包含數位植牙、美容齒雕、牙科雷射等，不僅提升病患醫療品質，也造就牙科醫材的新商機。台灣不僅具備數位牙醫的臨床實力，也有多家數位牙醫製造廠商。圖／陽明大學提供
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數位牙醫技術近年蔚為主流，陽明大學與台灣國產醫材廠商合作，打造數位牙醫教學示範中...
數位牙醫技術近年蔚為主流，陽明大學與台灣國產醫材廠商合作，打造數位牙醫教學示範中心，這是台灣首座以made in Taiwan數位牙醫醫材為主的示範中心，未來將作為台灣向世界各國拓展數位牙醫的基地，可望帶動國內牙科產業鏈向上提升。圖／陽明大學提供
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