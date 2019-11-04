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戒檳榔除三害 醫師：紅唇族口腔癌機率為正常人28倍

2019-11-04 09:36聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

檳榔已被世界衛生組織確定為一級致癌物，多項臨床數據也顯示口腔癌的發生率與嚼檳榔有緊密關聯性，台南市安南醫院社區暨預防醫學科主任醫師陳正一今天說，單純吃檳榔就已經會致癌，紅灰、白灰、荖花等添加物也會影響健康。單純嚼檳榔罹患口腔癌機率為正常人28倍，如加吸菸升高至89倍，如再加飲酒更暴增至123倍。

勞委會分析勞工死亡原因顯示，購買及嚼檳榔族群大多為從事傳統產業的朋友。衛生福利部2013年十大癌症死因統計也發現，罹患口腔癌死亡比率為8.2%，口腔癌更高居男性腫瘤死亡原因的第4位。

陳正一說，嚼檳榔會造成臉形改變，顳及下頜關節傷害，檳榔果實纖維較粗硬，長期咀嚼會讓咀嚼肌發達導致臉部肌肉及骨骼變形變成國字臉。吃檳榔會加速磨損牙齒及顳下頜關節面，影響牙齒咬合，有時也會引起關節疼痛，口腔黏膜纖維化也會讓嘴巴無法張開太大，連吃東西都成問題。

第二是引起牙周組織病變，陳正一表示，檳榔纖維粗硬，嚼檳榔會使牙齒變色及磨損、動搖、牙齦退縮，由於石灰質和檳榔殘渣的堆積也易產生牙結石，長時間下來會導致牙齦及牙根組織發炎、浮腫、疼痛，牙周病不找上門都很難。

第三，嚼檳榔會造成口腔、腸胃系統傷害及可引起多種癌症，陳正一說，檳榔特有色素可染黑嘴唇和牙法琅質，鈍化味覺神經與減少唾液分泌，妨礙消化機能，檳榔纖維會刺激胃壁及導致胃粘膜發炎甚至潰瘍。再者，檳榔素具有一定致癌性，除會引發口腔癌外，喉癌、舌癌、咽癌跟食道癌也是要提防。

陳正一呼籲，癮君子或紅唇族朋友自30歲開始，帶健保卡至健保特約醫院免費口腔黏膜篩檢(每兩年一次)，而原住民朋友更可提早自18歲開始即可至醫院免費口腔篩檢，以期達到早期發現好早期治療目標。

台南市安南醫院社區暨預防醫學科主任醫師陳正一說，單純嚼檳榔罹患口腔癌機率為正常人...
台南市安南醫院社區暨預防醫學科主任醫師陳正一說，單純嚼檳榔罹患口腔癌機率為正常人28 倍，如加吸菸升高至89倍，如再加飲酒更暴增至123 倍。圖/安南醫院提供
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