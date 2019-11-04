北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，整周受到東北風影響，迎風面北部、東半部留意局部短暫雨，尤其以今天水氣最多。不過這波東北風較乾，清晨若搭上輻射冷卻效應，中部以北沿海空曠地區低溫不排除下探18度。

氣象預報員官欣平說，這整周都受到東北風影響，東邊水氣會靠過來，今天和明天影響較大，尤其是今天。東北部宜蘭、基隆北海岸一整天陰天外，還會全天下雨或飄雨，北部、東半部其他地區則以局部短暫雨為主，「天氣不好但雨會比較小」，南部平地也有飄雨機會。

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官欣平說，明天水氣會再少一些，西半部靠山區才有降雨機會，迎風面北部和東半部仍要留意局部短暫雨。

官欣平說，周三鋒面減弱，天氣是這周相對比較好的，以多雲到晴為主；下雨範圍剩東北部宜蘭跟基隆北海岸有局部短暫雨。

官欣平說，到了周四後東北風又增強，降雨增多，陰陰雨雨，愈靠東北部天氣越差，會持續到周末。這段期間以周四的雨和風力最為明顯。

氣溫方面，官欣平說，這周各地低溫落在20到23度；中南部高溫沒有什麼變化，在30到31度之間，花東25到28度，北部跟東北部則因影響較為明顯，高溫在22到25度。

至於是否會出現低於20度的氣溫，官欣平說因為這周東北風偏乾，清晨若搭上輻射冷卻現象，中部以北的沿海空曠地區，周三後是有機會降到18到19度。

針對第23號颱風哈隆，官欣平說距離還很遠，未來朝北北西方向再往東北方向走，強度持續增強，今天有機會成為中度颱風，不過對台灣沒影響，甚至不會影響關島，距離陸地都很遙遠。