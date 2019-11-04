本周天氣變化 一張圖告訴你
2019-11-04 07:54
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
中央氣象局臉書專頁「報天氣-中央氣象局」以一張簡圖說明未來一周的天氣，表示時序進入深秋，真的是一場秋雨一場寒。
「報天氣-中央氣象局」指出，未來兩天主要還是受到東北風的影響，北部及東半部天氣較不穩定；台北、基隆、宜蘭整天濕濕涼涼；周三東北風會稍微減弱些，降雨可望趨緩，溫度回升。周四東北風再度增強，迎風面降雨增，台北、基隆、宜蘭又轉為濕涼，周五過後降雨會稍趨緩。
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氣象局官網也說，未來一各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在20至22度上下，其中周三至五在背風面水氣偏少時，中部以北沿海空曠地區清晨易有微弱輻射冷卻，低溫約19度。白天高溫方面，北部及宜花由於雲量較多，約在25至27度間，其他地區則有28至31度。
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