彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，今、明東北部迎風面的水氣頗多，周三四起水氣稍減少，不過都還是維持東北風的型態；因為冷空氣尚未南下到中低緯度，下一波的降溫可能還要等一兩周之後。

彭啟明在臉書專頁「氣象達人彭啟明」指出，今天南海有低壓發展，北上帶來較暖濕的水氣，東北部迎風面的水氣頗多，昨天起新北市到基隆北海岸，及宜蘭到花蓮北部，持續陰沉有陣雨，北部其他地方也陰沉偶飄細雨。周一、二都維持類似天氣，周三、四起水氣稍減少，不過都還是維持東北風的型態，沒有太大改變。

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溫度方面，彭啟明說，南北差距頗為明顯，大約是一件長袖或是薄外套的差別。北部維持22-26度，空曠地方約在20-22度，如果過幾天放晴些，可能會有輻射冷卻效應，空曠地區溫度有機會到20度以下。中南部變化不大，約在23-30度間，較為晴朗。

他指出，高緯度的北方已經有冷空氣發展、大幅降溫，但近期冷空氣尚未南下，對台灣尚未有直接影響，所以近一、兩周大致維持類似的天氣。

至於今年第23號颱風哈隆，距離台灣東方海面約3600公里處，預計往西北後北轉，對東亞陸地沒有直接影響。彭啟明說，近期仍有颱風發展機會，但就機率上來看，直接影響台灣的機會較低，多是往菲律賓到南海方向。

他提醒這一、兩天要留意的是空氣汙染，有部分境外汙染物南下，周日開始空氣汙染物濃度就明顯升高，預計今天午後加上光化反應，以及本地中南部汙染物的累積，有不少地方會到敏感族群不健康等級，尤其在中南部。今天深夜到周二有另一波接近，強度可能較周日這波還強，敏感性的朋友要稍微留意。

中央氣象局說，今天東北風持續影響，大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區雲量仍偏多偶為陰天並有短暫雨，花東地區也是多雲偶有局部短暫雨。另外南海低壓活動，外圍零星水氣移入，中南部雲量略增，南部平地及西半部山區偶有局部短暫雨。