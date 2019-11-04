東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



中央氣象局表示，今天受東北風影響，大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區雲量仍偏多，偶為陰天並有短暫雨，花東地區多雲偶有局部短暫雨。南海低壓致外圍零星水氣移入，中南部雲量略增，南部平地及西半部山區也偶有局部短暫雨。

溫度方面，氣象局預估，清晨低溫在北部及東半部為20至22度、中南部約21、22度，白天高溫北台灣及宜蘭約25至26度、花東約27、28度，中南部仍可達30度以上，中南部日夜溫差仍大，請留意日夜溫差適時調整穿著。

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東北風影響，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有8到10級強陣風，鄰近海域風浪較大，海邊活動需注意安全。