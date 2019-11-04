雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物
2019-11-04 04:44
聯合報 記者吳姿賢
／台北即時報導
環保署空氣品質監測網預報，今天受東北風影響，北部及東半部地區擴散條件較佳；雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區因風速較強，須留意地表揚塵影響空氣品質。
今天各地空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色警示等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。
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空品監測網指出，5日持續受東北風影響，並可能挾帶另一波輕微境外汙染物影響西半部地區，影響程度仍須視上游地區累積情形及傳輸方向而定。雲嘉南沿海地區須留意午後風速增強，引發地表揚塵影響空氣品質，中部以南位在下風處，汙染物易累積。
明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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