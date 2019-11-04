親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58聯合報 記者魏妤庭／即時報導

想要親眼看看「土耳其藍」有多美，去一趟東土耳其凡城的凡湖就知道。凡湖是世界數一數二大的內陸湖，從早到晚各有不同面貌，湖面平靜，特別適合搭船遊湖，享受土耳其風光。另湖中央有座亞美尼亞人留下的聖十字教堂，每年到了夏天，就成了土耳其人的避暑勝地，而教堂距今有千年歷史，是到此旅遊必朝聖景點。

位於東土耳其凡城的凡湖，不僅是土耳其最大的內陸湖，也是世界上數一數二大的內陸湖，最寬處高達119公里，平均深度有171公尺，最深處可達到451公尺。這麼說可能難以想像凡湖到底有多大？若以繞行湖岸一圈計算，長達430公里，相當於台北到恆春的距離，由此可知凡湖有多寬廣。

凡湖最迷人的地方，就是從早到晚隨著光線變化有著不同樣貌，早晨放眼望去可見對比強烈的藍色，若是到了接近中午，湖面藍中帶綠，獨特顏色一躍入眼中，讓人體驗到何謂「土耳其藍」，置身如此美景之中，搭船遊湖是一大享受。

除了遊湖外，位於凡湖湖中央有座阿克塔瑪島（Akdamar），這座島是土耳其人避暑勝地，只要一到夏天，就可以見到島周圍有滿滿的人在此戲水消暑。此外，這座島也是當地中小學生校外旅遊必去的景點。

阿克塔瑪島有個相當淒美的傳說，據傳島上的亞美尼亞公主，愛上住在岸上的貧窮男孩，男孩為了跟公主私會，每天游泳到島上見公主，他透過公主窗邊的登臺辨識上岸方向及位置。然而，他們的戀情被公主的父親發現，他將燈臺打破，導致男孩找不到上岸的方向，最後溺死湖中。村民在岸邊看到他的屍體，並發現嘴型似乎呈現呼叫公主名字「Akh,Tamar（oh,Tamar）」，於是便以此稱呼這座島嶼，而後成為島嶼名字。

阿克塔瑪島上的聖十字教堂，也是到此必去朝聖的景點。亞美尼亞國王曾在島上建立皇宮、修道院、教堂等，但至今僅教堂被完整保留下來。聖十字教堂在10世紀建立，距離今日已經有1200年，歷史相當悠久。

亞美尼亞人的教堂大多數用當地的石頭堆砌而成，外牆上有著浮雕，雕刻著各種聖經故事，相當精緻。該教堂雖在歸為土耳其領土後，就已不再被作為教堂使用，教堂內的壁畫也因此遭部分信奉伊斯蘭教土耳其人毀損，加上時間久遠，有些壁畫雖看不清楚，但大致上仍可辨識。

位於東土耳其凡城的凡湖，不僅是土耳其最大的內陸湖，也是世界上數一數二大的內陸湖。...
位於東土耳其凡城的凡湖，不僅是土耳其最大的內陸湖，也是世界上數一數二大的內陸湖。記者魏妤庭／攝影
分享
阿克塔瑪島上的聖十字教堂，是亞美尼亞人留下，已經有超過千年歷史。記者魏妤庭／攝影
阿克塔瑪島上的聖十字教堂，是亞美尼亞人留下，已經有超過千年歷史。記者魏妤庭／攝影
分享
位於凡湖中央的島嶼阿克塔瑪島，是當地人的避暑勝地。記者魏妤庭／攝影
位於凡湖中央的島嶼阿克塔瑪島，是當地人的避暑勝地。記者魏妤庭／攝影
分享
凡湖相當迷人，從早到晚樣貌多變。記者魏妤庭／攝影
凡湖相當迷人，從早到晚樣貌多變。記者魏妤庭／攝影
分享

土耳其教堂壁畫

相關新聞

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

全台最特殊 衛武營音樂廳可以面向指揮坐

2019-11-03 13:30

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30

與「食」俱進 老菜重新演繹

2019-11-03 13:26

美食搭酒享用 一門深奧的學問

2019-11-03 13:26

上班族 假日動手做西餐

2019-11-03 13:25

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

國健署石化工業健康風險研究進度落後 子計畫兩度流標

2019-11-03 12:07

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫

2019-11-03 11:03

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

明天東北風最強 台南以北、東半部防十級強風

2019-11-03 10:02

結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙

2019-11-03 09:59

老是看不到指揮臉？ 衛武營這座位區讓你全程看指揮

2019-11-03 09:45

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

買賣消費糾紛／7天猶豫期 何時算起？

2019-11-03 00:10

免費體驗…刷數萬後悔 釀消費糾紛

2019-11-03 00:07

新光兒科加護病房 爆流感群聚

2019-11-02 23:56

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

教團看就業儲蓄計畫：工作要有助孩子成長

2019-11-02 23:44

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

處理違法露營場 地方訂條例 盼中央先鬆綁

2019-11-02 23:38

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35
看更多

熱門文章

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

五十歲以後半夜起床尿兩次 當心有高血壓

2019-11-03 13:11

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫

2019-11-03 11:03

明天東北風最強 台南以北、東半部防十級強風

2019-11-03 10:02

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21

全台最特殊 衛武營音樂廳可以面向指揮坐

2019-11-03 13:30

國健署石化工業健康風險研究進度落後 子計畫兩度流標

2019-11-03 12:07

老是看不到指揮臉？ 衛武營這座位區讓你全程看指揮

2019-11-03 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top