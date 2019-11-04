「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



想要親眼看看「土耳其藍」有多美，去一趟東土耳其凡城的凡湖就知道。凡湖是世界數一數二大的內陸湖，從早到晚各有不同面貌，湖面平靜，特別適合搭船遊湖，享受土耳其風光。另湖中央有座亞美尼亞人留下的聖十字教堂，每年到了夏天，就成了土耳其人的避暑勝地，而教堂距今有千年歷史，是到此旅遊必朝聖景點。

位於東土耳其凡城的凡湖，不僅是土耳其最大的內陸湖，也是世界上數一數二大的內陸湖，最寬處高達119公里，平均深度有171公尺，最深處可達到451公尺。這麼說可能難以想像凡湖到底有多大？若以繞行湖岸一圈計算，長達430公里，相當於台北到恆春的距離，由此可知凡湖有多寬廣。

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凡湖最迷人的地方，就是從早到晚隨著光線變化有著不同樣貌，早晨放眼望去可見對比強烈的藍色，若是到了接近中午，湖面藍中帶綠，獨特顏色一躍入眼中，讓人體驗到何謂「土耳其藍」，置身如此美景之中，搭船遊湖是一大享受。

除了遊湖外，位於凡湖湖中央有座阿克塔瑪島（Akdamar），這座島是土耳其人避暑勝地，只要一到夏天，就可以見到島周圍有滿滿的人在此戲水消暑。此外，這座島也是當地中小學生校外旅遊必去的景點。

阿克塔瑪島有個相當淒美的傳說，據傳島上的亞美尼亞公主，愛上住在岸上的貧窮男孩，男孩為了跟公主私會，每天游泳到島上見公主，他透過公主窗邊的登臺辨識上岸方向及位置。然而，他們的戀情被公主的父親發現，他將燈臺打破，導致男孩找不到上岸的方向，最後溺死湖中。村民在岸邊看到他的屍體，並發現嘴型似乎呈現呼叫公主名字「Akh,Tamar（oh,Tamar）」，於是便以此稱呼這座島嶼，而後成為島嶼名字。

阿克塔瑪島上的聖十字教堂，也是到此必去朝聖的景點。亞美尼亞國王曾在島上建立皇宮、修道院、教堂等，但至今僅教堂被完整保留下來。聖十字教堂在10世紀建立，距離今日已經有1200年，歷史相當悠久。