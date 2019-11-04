牧德砸逾300萬自辦幼兒園 公司變溫馨

2019-11-04 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



牧德科技為了讓有托育需求的員工更安心便利，今年初開辦幼兒園，收托員工子女。 圖／牧德科技提供 分享 facebook

位於新竹的牧德科技，三、四年前開始籌畫在公司設置幼兒園，砸了至少三百萬元，只為方便自家員工托育，雖然剛開始遇到設施設備法規不符合的難題，光找合適場地就花上數個月，今年初總算開辦幼兒園，目前收托十名員工子女。

牧德科技行政中心副理蘇怡汎說，自從公司一樓設立幼兒園，不僅員工變安心，像萬聖節等節日，受到孩子感染，公司氣氛變更溫馨。

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蘇怡汎說，公司約兩四○名員工，年齡層青壯年居多，常遇到上下班趕著接送小孩的問題，也常湊在一起討論如何為小孩選擇托育機構，由於公司重視教育，因而自辦幼兒園，讓同仁免於時間壓力，也可就近把關幼兒園的教學品質。

蘇怡汎回憶，因為沒有開辦幼兒園的經驗，當初光找一個符合法規的場地就花好幾個月，最後才落腳公司一樓，過程中也與同仁討論對幼兒園辦學的想像跟需求，融入同仁意見，採混齡制，並著重品格跟體能教育等。