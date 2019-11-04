幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北報導



衛福部推動「幼兒專責醫師制度」，預計明年先在部分縣市試辦，後年起擴大推動，目標希望三歲以下幼兒都有專責兒科醫師。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

少子化時代，為讓每個孩子健康平安長大，衛福部計畫推動「幼兒專責醫師制度」。透過跨部會整合，從懷孕起追蹤每位兒童發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、就醫轉診等，並為高風險家庭連結社政和衛政資源。預計明年先在部分縣市試辦，後年起擴大推動，目標希望三歲以下幼兒都有專責兒科醫師。

一○六年台灣新生兒死亡率達千分之二點五，約是日本的三倍；台灣五歲以下兒童死亡率為百分之四點七，也遠高於日本的百分之二點六、南韓的百分之三點三，嬰幼兒死於事故傷害者有百分之十一點五。

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衛福部醫事司簡任技正劉越萍昨天在「幼兒專責健康照護實務研討會」表示，因應少子化，最基本要把出生的孩子照顧好，「一個都不能少。」將從周產期照護、幼兒專責照顧、兒童急重難症等三大方向，優化兒童健康醫療網。相較於社政單位常被拒絕，醫療體系關懷兒童健康，更易成功接觸到高風險家庭。

衛福部醫事司長石崇良說，兒科專責醫師是兒童重要守護者，考量不同區域需求各異，明年先小規模試辦，根據試辦結果進行調整。劉越萍說，衛福部已規畫「幼兒專責醫師服務手冊」及相關教育訓練，協助醫師了解現有照護資源，並逐漸建立辨識和通報的觀念。

台大兒醫兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，新生兒的訪視可委派社區內受過訪視相關訓練的社工或保母；至於針對身心狀況特殊、兒童虐待、高風險或脆弱家庭，兒科醫師或護理師經相關訓練後家訪，可檢視孩子生活環境、家庭溝通互動，可發現潛在危險、預防傷害。