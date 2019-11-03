親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46聯合報 記者吳姿賢／即時報導

氣象局表示，未來一周天氣仍受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區多雲時陰偶雨。 ...
氣象局表示，未來一周天氣仍受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區多雲時陰偶雨。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
分享
中央氣象局報天氣」臉書粉絲團在臉書解析未來一周天氣，簡言之「時序進入深秋，可說一場秋雨一場寒」，北部、東北部受東北風影響，未來兩天都是濕濕涼涼，外出民眾要記得帶傘、保暖。

「報天氣」臉書粉絲團說明，未來兩天主要受到東北風的影響，北部及東半部天氣較不穩定，台北、基隆、宜蘭整天濕濕涼涼；周三東北風會稍微減弱些，降雨可望趨緩，溫度回升。

「報天氣」指出，周四東北風再度增強，迎風面降雨增加，台北、基隆、宜蘭又轉為濕涼天氣，周五過後降雨會稍趨緩。

氣象局表示，未來一周天氣仍受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區多雲時陰偶雨，中南部地區則維持多雲到晴的天氣，一周內天氣類似，僅午後南部山區有零星短暫陣雨，周四南部平地多雲偶有零星雨。

溫度方面，未來一周各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在20至22度上下，其中周三至周五在背風面水氣偏少時，中部以北沿海空曠地區清晨易有微弱輻射冷卻，低溫約19度。

白天高溫北部及宜花由於雲量較多，約在25至27度間，其他地區則有28至31度；北部及宜花整天舒適至稍涼，外出建議多加件外套並攜帶雨具，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化適時調整衣著。

中央氣象局「報天氣」臉書粉絲團解析未來天氣。圖／取自「報天氣」臉書粉絲團
中央氣象局「報天氣」臉書粉絲團解析未來天氣。圖／取自「報天氣」臉書粉絲團
分享

氣象局低溫
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

全台最特殊 衛武營音樂廳可以面向指揮坐

2019-11-03 13:30

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30

與「食」俱進 老菜重新演繹

2019-11-03 13:26

美食搭酒享用 一門深奧的學問

2019-11-03 13:26

上班族 假日動手做西餐

2019-11-03 13:25

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

國健署石化工業健康風險研究進度落後 子計畫兩度流標

2019-11-03 12:07

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫

2019-11-03 11:03

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

明天東北風最強 台南以北、東半部防十級強風

2019-11-03 10:02

結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙

2019-11-03 09:59

老是看不到指揮臉？ 衛武營這座位區讓你全程看指揮

2019-11-03 09:45

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

買賣消費糾紛／7天猶豫期 何時算起？

2019-11-03 00:10

免費體驗…刷數萬後悔 釀消費糾紛

2019-11-03 00:07

新光兒科加護病房 爆流感群聚

2019-11-02 23:56

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

教團看就業儲蓄計畫：工作要有助孩子成長

2019-11-02 23:44

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

處理違法露營場 地方訂條例 盼中央先鬆綁

2019-11-02 23:38

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35

秋季養肺別再吃肺補肺了 中醫師教養肺好招

2019-11-02 21:38
看更多

熱門文章

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

殺破狼周運勢／白羊在外有豔遇 雙魚事業將站上巔峰

2019-11-03 00:00

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

每日星座運勢／巨蟹單身者自信突顯　異性主動示愛

2019-11-03 00:00

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

五十歲以後半夜起床尿兩次 當心有高血壓

2019-11-03 13:11

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48

幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

明天凌晨零時起 各式汽柴油價格不調整

2019-11-03 14:21

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫

2019-11-03 11:03

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

音樂會最貴座位音效不見得最好 專家說買這區CP值最高

2019-11-03 13:30

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top