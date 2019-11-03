一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



氣象局表示，未來一周天氣仍受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區多雲時陰偶雨。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 中央氣象局「報天氣」臉書粉絲團在臉書解析未來一周天氣，簡言之「時序進入深秋，可說一場秋雨一場寒」，北部、東北部受東北風影響，未來兩天都是濕濕涼涼，外出民眾要記得帶傘、保暖。

「報天氣」臉書粉絲團說明，未來兩天主要受到東北風的影響，北部及東半部天氣較不穩定，台北、基隆、宜蘭整天濕濕涼涼；周三東北風會稍微減弱些，降雨可望趨緩，溫度回升。

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「報天氣」指出，周四東北風再度增強，迎風面降雨增加，台北、基隆、宜蘭又轉為濕涼天氣，周五過後降雨會稍趨緩。

氣象局表示，未來一周天氣仍受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區多雲時陰偶雨，中南部地區則維持多雲到晴的天氣，一周內天氣類似，僅午後南部山區有零星短暫陣雨，周四南部平地多雲偶有零星雨。

溫度方面，未來一周各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在20至22度上下，其中周三至周五在背風面水氣偏少時，中部以北沿海空曠地區清晨易有微弱輻射冷卻，低溫約19度。