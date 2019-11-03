獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，高架道路穿越奇峻山谷，氣勢壯麗，被譽為台灣最美道路。圖／公路總局提供 分享 facebook 南迴公路拓寬取直工程（南迴改）預定12月20日全線通車，因有草埔隧道，基於安全考量，南迴改全線通車後安朔至草埔路段，禁止機車及自行車、行人通行，國內重機車友近來利用Line社群串聯，12月20日將辦全國性「車聚」活動，「路過」南迴改通車大典現場，表達抗議。

通車後的南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，因穿越中央山脈，高架道路奇峻壯麗，被譽為全台最美道路，但這段道路禁止機車、自行車與民眾徒步通行，機車及自行車等只能走舊省道。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於重機車友的不滿，公路總局人員無奈表示，當初呈報通車計畫就建議開放重機通行，但計畫呈到交通部，開放重機一項被否決，車友如有意見，可以找立委向交通部陳情，過去「蘇花改」公路也曾禁行大卡車等通行，也是經過民眾陳情、立委爭取後，交通部才改變態度，開放大卡車行走蘇花改公路。

南迴公路截彎取直拓寬工程在民國100年動工，歷經9年，去年5月18日打通最艱難的草埔隧道，今年底南迴改將全線通車，其中台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段全長約11公里，除高架道路穿越溪澗山谷，氣勢磅礡雄奇，還有長達4.6公里的草埔隧道。

公路總局指出，因有長隧道，縱使隧道內有空氣過濾及排煙抽風系統，但來往車輛太多，人體長期暴露其中，患有慢性呼吸道疾病的民眾萬一發病，後果難以預料，基於安全考量，交通部決定南迴改禁行機車（含重機）、自行車與徒步行人進入。

最近國內有重機玩家在LINE群組串聯全台車友，要在南迴改通車當天舉辦「車聚」活動，表達「抗議」已獲逾750位重機車友響應支持。

李姓車友說，歐美國家十幾公里長隧道都開放機車通行，草埔不過4.6公里，以空氣差，當理由，讓人難以接受。