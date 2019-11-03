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獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

2019-11-03 21:08聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，高架道路穿越奇峻山谷，氣勢壯麗，被譽為台灣最美道...
南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，高架道路穿越奇峻山谷，氣勢壯麗，被譽為台灣最美道路。圖／公路總局提供
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南迴公路拓寬取直工程（南迴改）預定12月20日全線通車，因有草埔隧道，基於安全考量，南迴改全線通車後安朔至草埔路段，禁止機車及自行車、行人通行，國內重機車友近來利用Line社群串聯，12月20日將辦全國性「車聚」活動，「路過」南迴改通車大典現場，表達抗議。

通車後的南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，因穿越中央山脈，高架道路奇峻壯麗，被譽為全台最美道路，但這段道路禁止機車、自行車與民眾徒步通行，機車及自行車等只能走舊省道。

對於重機車友的不滿，公路總局人員無奈表示，當初呈報通車計畫就建議開放重機通行，但計畫呈到交通部，開放重機一項被否決，車友如有意見，可以找立委向交通部陳情，過去「蘇花改」公路也曾禁行大卡車等通行，也是經過民眾陳情、立委爭取後，交通部才改變態度，開放大卡車行走蘇花改公路。

南迴公路截彎取直拓寬工程在民國100年動工，歷經9年，去年5月18日打通最艱難的草埔隧道，今年底南迴改將全線通車，其中台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段全長約11公里，除高架道路穿越溪澗山谷，氣勢磅礡雄奇，還有長達4.6公里的草埔隧道。

公路總局指出，因有長隧道，縱使隧道內有空氣過濾及排煙抽風系統，但來往車輛太多，人體長期暴露其中，患有慢性呼吸道疾病的民眾萬一發病，後果難以預料，基於安全考量，交通部決定南迴改禁行機車（含重機）、自行車與徒步行人進入。

最近國內有重機玩家在LINE群組串聯全台車友，要在南迴改通車當天舉辦「車聚」活動，表達「抗議」已獲逾750位重機車友響應支持。

李姓車友說，歐美國家十幾公里長隧道都開放機車通行，草埔不過4.6公里，以空氣差，當理由，讓人難以接受。

吳姓車友說，重機比照汽車繳稅，歐美國家都允許重機上高速公路，台灣重機只能上快速道路，現在連非屬快速道路的南迴改也不能走，根本漠視重機路權。

南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，高架道路穿越奇峻山谷，氣勢壯麗，被譽為台灣最美道...
南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，高架道路穿越奇峻山谷，氣勢壯麗，被譽為台灣最美道路。圖／公路總局提供
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國內重機車友近來利用Line社群串聯，12月20日將辦全國性車聚活動，路過「南迴...
國內重機車友近來利用Line社群串聯，12月20日將辦全國性車聚活動，路過「南迴改通車大典」活動現場，抗議「南迴改」禁行重機。記者羅紹平／翻攝
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重機自行車南迴公路
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