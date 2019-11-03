三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



孩子愈生愈少，衛福部致力優化兒童健康醫療網，進行跨部會整合和個案管理，從懷孕開始追蹤每位兒童的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、就醫轉診等，並即時為高風險家庭連結社政和衛政服務。預計明年先從部分縣市小規模試辦，後年起連續四年擴大推動，希望三歲以下幼兒都有一位專責兒科醫師。

衛福部舉辦幼兒專責健康照護實務研討會，醫事司簡任技正劉越萍在會中報告「幼兒專責醫師制度」。劉越萍表示，政府因應少子化，最基本要把出生的孩子要照顧好，「一個都不能少。」但目前新生兒死亡率、五歲以下兒童死亡率、體重過重百分比、偏鄉兒童醫療照護等方面，與鄰近之日本、韓國相比，台灣都還有改善空間，目前55%兒科醫師在基層，是最貼近兒童的生力軍。

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為改善上述問題，衛福部計畫分周產期照護、幼兒專責照顧、兒童急重難症等三大方向，優化兒童健康醫療網。針對幼兒專責照顧，衛福部預計2020年先使用衛福部醫療發展基金，挑選部分具代表性之都會及偏鄉縣市，進行一年期小規模試辦。2021年至2024年再推四年期試辦計畫，目前計畫在國發會審查中，年底若通過審查，未來四年將以公務預算支持，每年編列兩億多元擴大全國試辦。

衛福部醫事司長石崇良表示，很多偏鄉只有醫院有兒科醫師，都會區則是基層兒科醫師和兒童都比較多，優化兒童醫療網要做的，就是分別考量偏鄉和都會的需求和特性，為兒童建立產科和兒科的連結、社政和衛政資源的整合，兒科專責醫師就是其中一個很重要的守護者。正因為不同區域需求各異，所以明年先小規模試辦，根據試辦結果對計畫進行細部調整。

劉越萍表示，從衛生所追蹤預防接種，觀察到幼兒滿一歲的第五次預防注射，使用率會驟降，但其他像發展評估、口腔衛生等部分，衛生所也無法追蹤。相較於社政單位介入時常被拒絕，醫療體系關懷兒童健康反而比較容易成功接觸到可能的高風險家庭，可望將社安網目前的斷點連接起來。

面對有醫師擔憂，專責醫師制是否將要求兒科醫師做家訪？劉越萍表示，大部分兒童是健康的，最需要的是加強衛教指導。至於特殊情況的辨識和通報，劉越萍表示，現在因為大家對這個制度太陌生，才會不知道怎麼做，衛福部已規劃「幼兒專責醫師服務手冊」及相關教育訓練，協助醫師了解現有照護資源，並逐漸建立辨識和通報的觀念。

台大兒醫兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，家訪議題應該要分成兩部分，首先是新生兒訪視，在許多國家，新生兒訪視是三天內一定要做的，訪視人力可委派社區內受過訪視相關訓練的社工或保母，不一定要醫師去看。如果有是健康有問題的新生兒，就會更頻繁的家訪，確定照顧還不錯，再慢慢拉長訪視頻率。沒有新生兒訪視的國家，則多半會提供24小時專線電話，讓家長可以詢問照顧或教養的問題。