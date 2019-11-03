二尖瓣脫垂免開刀 8旬老婦術後3年無症狀

2019-11-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



瓣膜性心臟病可能導致心臟衰竭，其中二尖瓣逆流是最常見的瓣膜性心臟病。過去嚴重的二尖瓣逆流病患僅能接受外科開心手術，但風險高且年紀過大病人並不適合接受手術。透過導管二尖瓣膜修補手術（MitraClip），高風險病人亦可接受手術，且術後可降低40%死亡率，病友們今也齊聚北榮慶重生。

2016年北榮完成國內第一例經導管二尖瓣膜修補手術，為83歲的黃老太太成功修補了脫落的二尖瓣後葉。黃老太太術前因為重度二尖瓣膜逆流而經常胸悶氣喘， 屬於第三期症狀的心臟衰竭，因年紀較大，屬手術高危險族群，不適合開刀，因此使用導管方式放入二尖瓣夾的技術來改善逆流。黃老太太目前已86歲，這3年間除了定期回診，並未因心臟衰竭就醫，追蹤的檢查二尖瓣膜功能也顯示為良好。

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北榮心臟內科主治醫師宋思賢表示，二尖瓣逆流有兩種原因，一種是脫垂，一種是心臟擴大，造成瓣膜關不起來，血液會逆流回心臟而讓心臟做白工。通常二尖瓣脫垂好發於年輕女性，以手術方式修補即可。但年紀大、肺功能不佳的患者若進行手術，風險過大。

另外，因心臟擴大而造成二尖瓣逆流的病患，則無法進行瓣膜修復，僅能以藥物改善，試著讓心臟「縮小」；嚴重病患藥物仍無法控制使心臟縮小，就僅能進行下換心手術。但宋思賢表示，換心手術風險高且不一定等得到。因此這類病人兩年內的死亡率高達50%。宋思賢說，這項手術則是像在在瓣膜上「釘上夾子」，因此對心臟擴大而引起逆流的病人可以有效改善。