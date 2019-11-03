別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



目前高血壓治療用藥指引並不需要更改，因利尿劑原本就是是第一線用藥選項之一。圖／ingimage 分享 facebook 頂尖醫學期刊《刺胳針》10月刊出根據多國健康保險資料的研究發現，高血壓第一線使用利尿劑對於心血管疾病的預防，有優於其他藥物的效果，此結果引起部分台灣臨床醫師驚訝，因臨床實務上並沒有那麼常用利尿劑。國內專家認為，利尿劑過去被病人迷思誤解並低估其療效，其實病人只要經評估確認適合使用，它和其他血壓藥一樣好。

此研究囊括美國、日本、南韓、德國健保資料庫，大約490萬名高血壓患者，結果發現第一線使用利尿劑的患者，在急性心肌梗塞、心衰竭住院、中風的相對風險較低，顯示對心血管疾病有較佳預防效果。北榮臨床研究科主任陳肇文指出，其實早在2000年美國國衛院2萬人的研究，就已證實利尿劑有上述治療效果，因此利尿劑一直是臨床指引第一線用藥的選擇之一。

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陳肇文表示，台灣僅一成多高血壓患者服用利尿劑或含有利尿劑的複方降血壓藥，主要是國人對利尿劑有迷思，以為會傷腎，導致用藥依從度較差。陳肇文分析，利尿劑確實有血糖血脂上升、頻尿等副作用，但目前高血壓治療所用的利尿劑大多為複方，劑量較低，副作用已不那麼嚴重，白天吃藥也不會帶來夜間頻尿的困擾。其次是利尿劑身為超過50、60年的老藥，藥價相對較低而不被重視，效果也逐漸被低估。

台灣高血壓學會理事長王宗道表示，高血壓治療用藥的目的，就是希望能穩定降低全天血壓血壓。目前台灣最常用血管張力素受器阻斷劑和鈣離子阻斷劑，經臨床隨機分派試驗證實，可保護腎臟和心臟，也能預防中風，效果並沒有比利尿劑差。

王宗道說，利尿劑較適合無心腎問題的輕症高血壓，可能本來就預後較佳，此新研究使用健保資料庫有關，即便經過校正，仍可能有選樣誤差。陳肇文表示，利尿劑特別適合飲食重口味者，目前全世界吃鹽分攝取量最高的國家就是美國和日本，這篇研究看到效果，或許也和所選取的國家飲食文化有關。

陳肇文說，目前高血壓治療用藥指引並不需要更改，因利尿劑原本就是是第一線用藥選項之一，這篇研究只是提醒，利尿劑和其他血壓藥一樣，只要使用方法對，一樣有很好的效果。

陳肇文研究發現，對於大約有三成具有特定基因的高血壓患者，對於其他血壓藥的反應不好，只對利尿劑特別有反應。此外，有一至兩成患者逐漸變成同時吃三種藥治療，血壓還降不了，這時若加入抗腎上腺素利尿劑，治療通常就能奏效，血壓仍頑固不降者幾乎只剩不到5%。

王宗道說，利尿劑目前較常用於複方或頑固型高血壓的第二線治療，主要是因其藥理作用會影響糖類代謝而導致血糖血脂上升，不適合血糖或血脂控制不好的病人，如果劑量控制不好，鈉鉀離子太低，則會造成意識改變、心律不整等副作用，病人切莫擅自用藥，務必經醫師評估並遵照處方。