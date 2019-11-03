五十歲以後半夜起床尿兩次 當心有高血壓

2019-11-03 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



日前有歐洲最新研究指出，晚上服用降血壓藥比早上服藥更能降低中風等心血管疾病風險。北榮臨床研究科主任陳肇文表示，夜間血壓與人體白天排鈉排水的程度有關，白天排除的不夠，晚上血壓就會高起來，提高早晨中風風險。

陳肇文說，最簡單的自我檢視方式就是看是否需要半夜小便。如果50歲之後晚上需要起床小便兩次以上，男性就要懷疑有攝護腺肥大或高血壓，那女性很可能就是高血壓了。

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陳肇文20幾年前開始專研24小時血壓變化，發現人在起床前一小時血壓會慢慢上升，起床後二至三小時，血壓來到一天的最高點。中午用餐後，血壓又會開始下降，直到傍晚4、5時至晚上7、8時之間血壓又回升，但不會超過早上血壓最高點。晚上8時後血壓開始下降，入睡後一小時，血壓來到一整天的最低點，然後慢慢上升，直到醒來。

陳肇文表示，整體來說，夜間血壓會比晚上低一成，但隨著年紀增長，身體白天排水排鈉的能力下降，人體在晚上還有過多水分鹽分，夜間血壓便會慢慢增加，甚至超過白天血壓。陳肇文表示，50-60歲以後，不論有無高血壓，有七成人夜間血壓比白天高，因血壓在起床後二至三小時來到一天的最高，對於夜間高血壓的人來說，此時便特別容易中風等心血管疾病。

陳肇文表示，沒有人知道自己晚上的血壓如何，但其實控制好夜間血壓，正是治療高血壓、預防併發症的一大關鍵，因此他總是建議病人晚上服藥，目前血壓藥大多為長效型，半衰期在8到12小時之間，少數長效型有超過12小時，極少數藥效超過20小時。

雖然無法得知夜間血壓，知道自己白天的血壓，仍是預防高血壓的第一步。衛福部過去舉辦血壓量測活動成果，發現有58.8%不知道自己有高血壓的民眾，55.4%在過去一年內未量過血壓。衛福部建議18歲以上民眾每年至少量血壓一次，有高血壓的人則建議每天固定於早上剛起床或晚上睡覺前量血壓，並且要按時服藥、回診，讓醫師了解自己平日的血壓狀況。