創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ／台北即時報導



台中市前副巿長林依瑩在弘道基金會任職時，曾創組「不老騎士」老人摩托車環島活動的，讓「不老」成為活力老人代名詞。但林依瑩昨天說，標榜「不老」才是對「老」的歧視；「那時我們不了解，我們錯了」。

已是長照界翹楚的林依瑩離開市府後，回頭當基層居服員，親歷第一項照顧工作的真實。她昨天在銀享全球舉辦的「史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽」擔任評審，聽到學生提案仍是追求「回春」、「不老」，她忍不住提出自省。

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林依瑩說，她現在知道，不應該要長輩「不老」，這才是歧視，但她當年也用了「不老騎士」，還以此為名拍了老人機車環島紀錄片，「這是早年取的名字，那時對社會有些不同想像」；但一路走下來，她發現，「台灣需要喜歡『老』這件事」，而不是要求老人「不老」。

林依瑩說，對於不老的批評，學者邱天助也寫過文章。邱天助曾撰文指出，媒體總歌誦「逆齡」或是「凍齡」，「人們不斷的讚頌『不老』神話，就好像年紀大就不該服老，看起來越年輕越令人稱羨」。這些觀念更加深老年歧視，漠視人一定會老弱的事實。

對青世代設計的高齡產品，林依瑩也說，學生必須理解現代老年人的渴望，產品要讓長輩喜歡，要有「想要用」的心情。

銀享全球共同創辦人楊寧茵也開玩笑說，「啊，這些就是我們老了要用的東西嗎？」年輕人把老人想得很單一，忘了老人也有美感的需求。

「請好好理解Baby Boomers(嬰兒潮世代)這一群人，他們需要更多的空間、更多樣化的選擇、更有效的回饋機制，並追尋更有意義的生活」。