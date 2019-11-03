親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

撫摸毛小孩 研究：只要10分鐘就減壓

2019-11-03 13:33中央社 台北3日電

工作、學業壓力大，「毛小孩」可以幫忙減壓。一項國外研究發現，撫摸動物、和動物互動，只要10分鐘，身體的壓力水平就會明顯改變，有效減少壓力。

董氏基金會心理衛生中心近日透過新聞稿發布一篇刊登在科學快訊的研究，此研究為華盛頓州立大學學者進行，透過觀察主要壓力荷爾蒙、皮質醇，探討寵物進入校園的好處。

研究者以249名大學生為對象，將參與者隨機分為4組，包括可與動物進行10分鐘互動、等待10分鐘排隊卻只能觀看其他學生與動物互動的組別、只能看幻燈片中顯示動物圖片的組別、被告知能看到動物卻無法看到及觸摸的組別。

結果發現，和貓狗玩耍、互動組參與者的唾液皮質醇水平顯著低於其他組別，唾液皮質醇水平低代表壓力低。只要撫摸動物10分鐘，就有助緩解學生的壓力。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究提供很好的校園抒壓計畫，在美國已有數百所大學實施動物互動計畫來減輕學生壓力，在台灣除了重視學生的學習成效，應積極幫助學子緩解壓力，建議老師可與學生討論應用，提供除了網路、遊戲、社群外的延伸互動減壓方式。

有相關研究也顯示，主人在撫摸、輕拍並與飼養的拉布拉多交談15和30分鐘後，皮質醇水平顯著下降。另一項2017年的研究也發現，15分鐘的寵物治療，能立刻減輕學生的心理壓力和血壓。

不過，葉雅馨表示，飼養寵物前須評估客觀條件，包含個人的時間配置、經費預算、飼養環境等，避免為了抒壓而隨意飼養造成另一種壓力。若真的無法直接與動物接觸，觀看照片或影片中寵物的萌樣，也是替代方法。

寵物
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫

2019-11-03 11:03

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

國健署石化工業健康風險研究進度落後 子計畫兩度流標

2019-11-03 12:07

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

教團看就業儲蓄計畫：工作要有助孩子成長

2019-11-02 23:44

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35

上班族 假日動手做西餐

2019-11-03 13:25

健康相談室／濾泡期減肥、排卵期豐胸最有效

2019-11-03 13:25

愛肝達人站／抑制B肝病毒藥 得長期服用

2019-11-03 13:25

小心瀰漫性胃癌 定期檢查當個健康護「胃」隊

2019-11-03 13:25

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

明天東北風最強 台南以北、東半部防十級強風

2019-11-03 10:02

結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙

2019-11-03 09:59

老是看不到指揮臉？ 衛武營這座位區讓你全程看指揮

2019-11-03 09:45

北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

買賣消費糾紛／7天猶豫期 何時算起？

2019-11-03 00:10

免費體驗…刷數萬後悔 釀消費糾紛

2019-11-03 00:07

新光兒科加護病房 爆流感群聚

2019-11-02 23:56

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

處理違法露營場 地方訂條例 盼中央先鬆綁

2019-11-02 23:38

秋季養肺別再吃肺補肺了 中醫師教養肺好招

2019-11-02 21:38

把流感當感冒 當心肺炎找上門

2019-11-02 21:38

受盡皮肉苦 人工生殖醫學導入AI幫忙

2019-11-02 21:32

車禍痛失獨子 56歲母求助人工生殖拚生回來

2019-11-02 21:32

高齡晚婚 不孕生殖求診年齡創新高

2019-11-02 21:32

2019檔案月登場 說故事、存永恆、玩互動更親近全民

2019-11-02 20:45

新光醫院爆出流感群聚 10人疑似遭感染

2019-11-02 20:17

夾超商關東煮驚見「肉包」浸湯底 他發文釣店員揭真相

2019-11-02 20:00

兩岸關係冷凍 茂盛醫院：未影響陸客來台求子

2019-11-02 19:17

吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

2019-11-02 18:55

擔心婦科手術破壞處女膜 醫師建議她這麼做

2019-11-02 16:52
看更多

熱門文章

全台街頭6000個不定時炸彈 「我開窗就看見它」

2019-11-03 09:00

吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

2019-11-02 18:55

殺破狼周運勢／白羊在外有豔遇 雙魚事業將站上巔峰

2019-11-03 00:00

明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26

變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風

2019-11-03 08:43

新光醫院爆流感群聚！8人確診感染 新生兒也中鏢

2019-11-02 16:52

查緝無效！ 801違法露營場營業中

2019-11-02 23:35

痛失獨子 56歲媽咬牙也要「生回來」

2019-11-02 23:47

大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17

新光醫院爆出流感群聚 10人疑似遭感染

2019-11-02 20:17

章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21

先就業再升學 少了迷惑 多了本錢

2019-11-02 23:41

每日星座運勢／巨蟹單身者自信突顯　異性主動示愛

2019-11-03 00:00

出生僅一杯五十嵐重 台大醫化身園丁助早產「小蘋果」

2019-11-02 16:08

創「不老騎士」頌揚回春？ 林依瑩：我們錯了

2019-11-03 12:13

超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:03

秋季養肺別再吃肺補肺了 中醫師教養肺好招

2019-11-02 21:38

3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34

實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

露營場沒人管 業者敢做就賺到？

2019-11-02 23:40

高齡晚婚 不孕生殖求診年齡創新高

2019-11-02 21:32

【賞文迴響】美滿／吾家有奇遇事件

2019-11-03 06:00

車禍痛失獨子 56歲母求助人工生殖拚生回來

2019-11-02 21:32

尋求人工生殖 20年人次增5.3倍

2019-11-02 23:45

擔心婦科手術破壞處女膜 醫師建議她這麼做

2019-11-02 16:52

【親子教養】謝貴英／孩子自己會衡量

2019-11-03 06:00

許路兒秀MCM包款幹嘛手機遮臉啦 鬼鬼搭霓虹粉好搶眼

2019-11-02 17:51

搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起 康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】張緒英／與冷面人求和

2019-11-03 06:00

BALLY重新回歸台灣市場 曾之喬露小肚肚性感力挺

2019-11-02 16:29

別再誤會利尿劑 醫：台灣人有這些迷思

2019-11-03 13:14

兩岸關係冷凍 茂盛醫院：未影響陸客來台求子

2019-11-02 19:17

把流感當感冒 當心肺炎找上門

2019-11-02 21:38

五十歲以後半夜起床尿兩次 當心有高血壓

2019-11-03 13:11

受盡皮肉苦 人工生殖醫學導入AI幫忙

2019-11-02 21:32

幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53

國發會辦雙語國家校園短片比賽 上百學子展實力

2019-11-02 20:32

秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top