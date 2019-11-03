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國健署石化工業健康風險研究進度落後 子計畫兩度流標

2019-11-03 12:07聯合報 記者羅真／台北即時報導

為了解我國石化工業區的環境暴露與居民健康風險，衛福部與國衛院合作研究，預計斥資1億6000萬元，四年內完成1100名雲林與高雄石化工業區周邊學童的環境暴露與健康影響評估。不過國健署預計委外的風險溝通計畫兩度流標、影響國衛院團隊進到校園採樣的進度，目前持續招標中。

衛福部與國衛院合作的四年期計畫「精進台灣環境健康-以石化工業區周邊學童環境暴露之健康影響評估著手」，預計在雲林與高雄分別收案300名與800名學童進行體檢，並於體檢前後進行空氣暴露採樣，藉此探究揮發性有機化合物及PM2.5等暴露特徵與汙染源分析，並進行流行病學調查與健康影響評估等。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，今年是四年期計畫的第一年，原訂先行委託專家團隊蒐集國內外相關研究，與在地意見領袖與居民進行風險溝通，讓國衛院團隊順利進入採檢。不過，年初招標時無廠商投標，再次公告後僅一單位投標，但後續未通過評選；今年十月修正採購案的目標內容，並改為較具親和力的名稱「石化工業區附近居民環境健康識能計畫」，但仍舊乏人問津，目前持續招標中。

由於風險溝通計畫尚未委託出去、影響進到校園採樣的進度。國衛院近期先行與學校聯繫，目前在雲林採樣20餘學童，不確定今年能否有初步成果。

衛福部國健署PM2.5
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