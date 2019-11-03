3千試管嬰兒家庭聚一堂 陳建仁：李茂盛讓世界看到台灣

2019-11-03 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市茂盛醫院是試管嬰兒的權威醫院，至今累計做出2萬個試管嬰兒；這些試管寶寶橫跨5大洲、36國。上午該院讓3千多個試管嬰兒寶寶家庭齊聚一堂，副總統陳建仁親自出席並表示，雖然中共覇權讓台灣無法參加世界衛生大會，但茂盛醫院藉由高超的醫療技術讓台灣走出新的道路，也讓世界看到台灣、走進台灣。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，該院8年前曾邀請1232位試管寶寶大集合，打破2007年維也納1180位試管寶寶的人數，並創下了金氏世界紀錄，今天的場面亦將申請新的世界紀錄。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳建仁指出，他代表蔡英文總統來到台中，親自見證茂盛醫院今天又要再度創下金氏世界紀錄，也就是邀請到超過3000位試管寶寶和家人共同齊聚在這裡，這也是要告訴全世界台灣的茂盛醫院以其卓越的生殖醫療技術，為五大洲、36個地區的夫婦帶來新生命、也帶來新希望。

他說，因為中國大陸的關係，台灣今年依然無法參加世界衛生大會（WHA），但茂盛醫院卻能用醫療幫台灣走出一條新路，為台灣打出另類的外交，這樣傲人的成績，讓人十分敬佩李院長的努力與智慧，且茂盛醫院的生殖醫學技術聞名全球，到現在，還沒有任何國家的任何一所醫院有辦法超越，這不但是台灣人的驕傲、更是政府的驕傲。