秋冬泡湯優惠開跑 台中加碼送禮物還有限量漫畫
2019-11-03 11:03
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
國旅秋冬遊溫泉優惠方案前天開跑，台中溫泉業者合力推出加碼優惠及贈送精美伴手禮，中市府觀旅局也加碼推出限量「台中溫泉漫畫手冊」贈送活動，讓遊客泡湯可看漫畫。
國旅秋冬遊補助至今年12月31日止，交通部觀光局再釋利多加碼推出溫泉泡湯優惠，11月1日起至12月31日期間，本國自由行遊客只要入住參加秋冬遊住宿優惠活動之旅宿業，憑住宿憑證(發票或收據)，於109年1月23日前不分平假日，可於配合的溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，溫泉湯屋折抵200元。台中市配合的溫泉業者有神木谷假期大飯店、谷關溫泉飯店、東關溫泉大旅社、明治溫泉大飯店、谷野民宿、清新溫泉飯店、台中日光溫泉會館及麒麟峰溫泉會館等8家。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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觀旅局表示，中市加碼推出「台中溫泉漫畫手冊」限量免費贈送活動，民眾利用秋冬遊住宿補助方案，持11月1日至12月31日住宿憑證到谷關遊客中心，即可兌換漫畫家為谷關創作專屬漫畫手冊，限量200本，送完為止。
台中市溫泉觀光協會也響應加碼贈送精美伴手禮，配合11月1日溫泉補助開跑，遊客入住符合秋冬遊旅遊補助的旅宿業，持住宿憑證(正面需有旅宿業店章)到台中谷關溫泉的神木谷假期大飯店、谷野民宿、烏日溫泉的清新溫泉飯店，以及大坑溫泉的台中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等處，協會加碼擇一贈送曾獲中華民國商業總會頒發優良臺灣老店的「大呷麵本家」，或追求好吃、健康、安全高質量原料基底的「我的果物日記」伴手禮，限量1500份。
秋冬遊入住台中溫泉飯店，業者好康活動另有統一谷關渡假村平日雙人房一泊三食5280元、谷野民宿現場再優惠1000元、谷關溫泉飯店平日雙人房一泊三食2599元起、入住明治溫泉大飯店加贈晚餐、麒麟峰溫泉旅館早鳥活動6-10時大眾池泡湯150元加贈早餐、東勢林場遊樂區入住每間贈送250元農業旅遊體驗券等，民眾訂房前可再洽業者瞭解更多優惠。
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