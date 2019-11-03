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蓬萊大仙免費看 司法院明華園合作

2019-11-03 10:22中央社 台北3日電

司法院明華園戲劇總團合作，今天晚間將在台北市內湖大湖公園推出「清明司法─歌仔戲廉政劇場」活動，由明華園演出「蓬萊大仙」與宣導短劇，入場免費。

活動由司法院主辦，台灣高等法院、內湖區大湖里協辦。司法院盼透過明華園戲劇總團充滿創意的傳統戲曲演出，帶入生活法律教育元素，期望拉近人民與司法的距離。

司法院指出，藝術是撫慰精神與心靈的最佳良方，司法院邀請民眾一同重溫看野台戲的溫馨時光，跟隨著明華園戲劇總團的腳步，在秋高氣爽夜幕的氛圍裡，體驗最撼動人心、笑中帶淚的魔幻經典東方音樂劇。

司法院表示，歡迎鄉親朋友們今晚7時前來內湖大湖公園大草坪做伙看戲，活動免費入場，一起來欣賞世界級的藝術表演。

司法院明華園台灣高等法院
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