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北高比一比 音樂廳CP值最高座位在這裡

2019-11-03 09:36聯合報 記者何定照／台北即時報導

欣賞音樂會，一般常以為最貴的一樓位置，音響效果一定最好。不過不少音樂界人士指出，以國內兩大音樂廳高雄衛武營藝文中心、台北國家音樂廳來說，其實樓上位置的音響效果有時更好，加上價錢考量，可說「CP值最佳」。

Muzik雜誌副總編連士堯曾嘗試坐遍衛武營座位，尋找音響效果最佳的夢幻位置。結果發現一樓座位音響雖具震撼性，但二樓整體聲音平衡較好，尤以二樓正前方的B區最佳。

就算不是樓上正前方位置，兩邊位置也不錯。連士堯說，以衛武營二樓位於舞台兩側的D、E區來說，毫不因位於側邊就聲音偏掉，反而音場效果平衡，且因臨近舞台，極具親近性，CP值高。

再往更高層，連士堯說，三樓正中間座位效果也不錯，甚至越往後面越好，只是要小心前面有否反響板遮蔽視線。四樓效果也都很好，連士堯表示，這都要拜衛武營「葡萄園」式舞台居中設計，讓聲音可以平衡進入每位聽眾耳裡。

國家音樂廳方面，連士堯說，一般雖覺得一樓（國家音樂廳標示為二樓）10到18排間是王位，但要小心20排之後的「地雷區」，因為此區有屋頂，挑高太低、會影響聲音。任職音樂界的20年資深樂迷Mi提醒，10排以前都離樂團太近，往往只能聽到直接音，管樂更直接從頭上過去，聽不到樂團融合在一起。相對來說，二樓中前排、三樓、四樓其實都不錯。

樂評人焦元溥也力薦國家音樂廳樓上位置，尤其若是鋼琴音樂會，他力推右手邊雙號位置。

焦元溥說，許多鋼琴樂迷喜歡買左邊位置，覺得可以看到鋼琴家的手。但由於舞台上開架式鋼琴掀蓋往右，琴聲往右邊跑，加上聲音往上走，其實要坐在右側二、三樓上或包廂，才會聽到最美的聲音。他奉勸樂迷，「不用堅持要看到手、看到人，因為另一邊有更好的聲音。」

大提琴家張正傑在國家音樂廳的愛好位置也是二樓（國家音樂廳標示為三樓），認為此處音響才最平衡，尤愛第一排。二樓兩側也是他心目中CP 值高座位。

Mi根據國家音樂廳音樂會種類，有不同選位心法。鋼琴音樂會，他建議如焦元溥所說選右手邊座位，免得因為看音樂家的手，聽到的聲音被鋼琴蓋蓋住；若是交響樂團，他建議坐二、三樓（音樂廳標示三、四樓），聲音較平衡；四重奏、室內樂，則可選擇坐一樓十幾排中間位置。

不過選位置也不用過於執著，焦元溥提醒，每個座位聽到的，跟當日音樂家在舞台的位置有關，因此很可能日日不同。像他有次坐在音樂廳後排被屋頂遮住的位置，當日聲音卻特別大聲，可以聽到更多細節，但若隔一、兩個座位，卻又沒這種效果。

高雄衛武營音樂廳舞台在中央，是全台唯一葡萄園式設計音樂廳。記者何定照／攝影
高雄衛武營音樂廳舞台在中央，是全台唯一葡萄園式設計音樂廳。記者何定照／攝影
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高雄衛武營音樂廳舞台在中央，是全台唯一葡萄園式設計音樂廳，有座位席可看到指揮臉。...
高雄衛武營音樂廳舞台在中央，是全台唯一葡萄園式設計音樂廳，有座位席可看到指揮臉。記者何定照／攝影
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音樂會衛武營交響樂團
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