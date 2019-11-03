秋冬之際身心病患明顯增加 醫師：季節性情緒低落

2019-11-03 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



秋冬之際，天氣漸漸涼了，一些植物葉子逐漸變黃、變紅，甚至一陣風吹過，就落葉滿地；安南醫院精神科醫師唐心北今天說，最近很多人出現情緒低落、煩躁，甚至有的人會莫名的想哭，這些可能是「季節性情緒低落」的現象之一。

根據精神科臨床經驗與觀察發現，每年中秋節過後，一直到國慶日、光復節這段時間，精神科急診與住院病人就會增加；唐心北說，尤其是一些思覺失調症的病人，開始出現情緒起伏與病情惡化，煩躁、不安、感覺缺乏動力與能量、興趣減退等，睡眠也明顯變化，有的人是一直睡不著、容易中斷與早醒；有的人是整天感覺疲累、倦怠；有人會覺得毫無胃口而體重減輕，有人則是特別想吃碳水化合物或是溫熱、高熱量的熱巧克力等食物，導致體重增加。

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唐心北表示，研究發現，季節影響情緒主要是因為日照時間縮短，隨著季節轉變，太陽照射北半球的時間縮短，這會影響人體的神經荷爾蒙褪黑激素，褪黑激素由腦中的松果體生成，在黑暗中，褪黑激素分泌增加，在光照下則減少，調節了包括「睡眠-喚醒週期」在內的幾種生物學功能的晝夜節律。

唐心北說，當眼睛接收到來自太陽的光時，松果體褪黑激素的產生受到抑制，產生的激素使人保持清醒。當眼睛不接收光時，松果體會產生褪黑激素，人會變得疲倦。褪黑激素在光照下會轉換成影響情緒很重要的荷爾蒙「血清素」，當光照的量不足人體的血清素會偏低，因此變得情緒低落、憂鬱。