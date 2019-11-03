變天！明天這些地方恐「整天有雨」 周四又有東北風
2019-11-03 08:43
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
雨來了！中央氣象局說，今天到周二受到東北風影響，迎風面有局部短暫雨，尤其周一東北風增強，雨區擴大，一整天都容易下雨，周三陽光露臉，周四再度變天，提醒民眾出門仍要攜帶雨具。
氣象預報員劉沛滕說，今天受到東北風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區跟宜蘭有局部短暫雨，北部跟東半部其他地區如花東則雲量偏多，會有局部飄雨。
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劉沛滕說，到了明天，東北風增強，降雨範圍擴大到大台北平地，以局部短暫雨為主，宜蘭降雨也會更明顯，「迎風面一整天都容易下雨」。
劉沛滕說，這波東北季風以明天影響最為劇烈，周三是個空檔，東北風減弱，西半部轉乾，唯獨迎風面部、東半部還是留意降雨。
劉沛滕說，到了周四又有新一波東北風，增強狀況跟明天相同，迎風面北部、東半部留意局部短暫雨，會一路影響到周末。
溫度方面，劉沛滕說未來一周各地低溫落在20到22度，「天氣陰陰的，有下雨就會涼涼的」。高溫的話，今天北部宜蘭25到26度，花蓮台東27到28度，中南部30到31度，明天高溫稍降一度，周三回溫，周四再降成跟周一相同。
至於今天凌晨2時形成的今年第23號颱風哈隆，劉沛滕說，哈隆颱風目前在關島海面上，未來預估先往西北再往北走，會在海上發展然後減弱，對台灣日本甚至關島都影響不到，預計三、四天後就會減弱為熱帶性低氣壓。
另外，劉沛滕說，雖然南海上有個擾動可能形成熱帶性低氣壓，甚至是今年第24號颱風娜克莉，不過因為該擾動一直停留在南海，停太久對颱風的發展不好，預期維持熱帶性低氣壓強度的機率較高，不看好形成颱風。
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