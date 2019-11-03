大啖秋蟹正是時候 這些人想吃卻吃不得

2019-11-03 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



秋天是大啖螃蟹料理的最佳季節，而螃蟹肉質綿密細緻，膏黃口感豐富濃郁，更是不少老饕們的最愛；但中醫師提醒，「螃蟹並非人人都能享用」，除了對螃蟹過敏者，腸胃虛寒、慢性疾病等患者也應少吃，甚至不宜食用，避免造成身體負擔。

衛福部南投醫院中醫科指出，螃蟹入秋正值交配季，公蟹有蟹膏、母蟹有蟹黃，滋味肥美雖讓人欲罷不能，但因螃蟹性鹹寒，入肝胃經，因此對於有任何感染症狀未痊癒的病患，或是平時脾胃虛寒、具易腹瀉體質的人，切記忍耐食慾並忌口。

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南投醫院中醫科醫師張慈文說，對蟹過敏、腸胃虛寒、感染未癒、易腹瀉等患者，若吃了過多螃蟹，恐出現腹瀉或導致該症狀加劇；此外，患有高血壓和高血脂等慢性疾病患者要是吃多了則可能會影響血壓、血脂等量測數值。

只不過，就算是健康狀態正常的普通人，過量品嘗也不好，畢竟螃蟹性鹹寒，張因此教導民眾「呷蟹小撇步」，他表示，吃蟹時能沾以薑醋調成的醬汁食用，飯後則能飲用薑茶、紫蘇飲等，就能藉此減低其寒性對人體的影響。

南投醫院營養師蔡玉思也提到，螃蟹是含蛋白質和脂肪的海鮮食物，脂肪量雖不高，但膽固醇可不低，所以食用時應遵守不過量的原則，才能品嘗美味又顧及健康；而對甲殼類或海鮮有過敏體質者，需在醫生建議下食用，避免引起身體不適。