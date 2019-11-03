明後兩天北台灣水氣多 哈隆颱風今生成

2019-11-03 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，原位於關島東方海面之熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為今年第23號颱風（國際命名：HALONG，中文：哈隆），距離鵝鑾鼻東南東方約3920公里海面上，未來將朝西北行進，對台灣無影響。

今天東北部地區有短暫雨，北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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未來一周天氣主要受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區天氣較有變化，降雨情況因水氣多寡而異，中南部地區則維持多雲到晴的天氣，一周內天氣類似，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。

明天東北風增強，周二東北風影響，北部及東半部地區持續有局部短暫雨，明天、周二迎風面北台灣水氣尤多，北部及宜花容易斷續下雨，宜蘭地區下雨時間長。

周三東北風稍減弱，雨的情況比起明後兩天緩和，但東北部相較其餘地區天氣仍差，還是下雨偏多，北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

周四又一股東北風增強，周五、周六東北風持續影響，迎風面雨又比周三多一些，其中東北部地區雨的情況持續，其餘北部、東部地區仍維持局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

溫度方面，未來一周各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在21、22度上下，其中周三在水氣偏少時清晨更為偏涼，中部以北低溫約19、20度；白天高溫北部及宜花由於雲量較多，約在25至27度間，其他地區則有28至31度；北部及宜花整天舒適至稍涼，外出建議多加件外套並攜帶雨具，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化適時調整衣著。