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無殼蝸牛30年 社宅頻傳跳票 北市慘輸首爾一大截

2019-11-02 23:39聯合報 記者林政忠／即時報導

無殼蝸牛運動將滿30周年，居住正義改革聯盟下周一發起「夜宿東區」活動。北市都發局前局長林洲民今晚在臉書貼文，2014到2018年，市府同仁共同推動北市社宅興建，4年編列879億預算，成就1萬2330戶，這是個了不起集體成就，但只把社宅從0.68%提升到0.8%，「我們」仍有很大的改善空間；首爾在2014年社宅持有率是5%，2019年已邁進近10%大關。

社宅政策是否跳票，讓內政部和台北市長柯文哲頻頻交火。柯文哲日前到市議會專案報告時表示，目前社宅的興建進度比預期落後，北市8年5萬戶「確定無法達成」，但仍把5萬戶當作「理想目標」，因此策略上是維持整個台北市，隨時約有1萬戶社會住宅在「施工狀態」，希望逐漸接近目標。

他也斷言，內政部訂定8年20萬社會住宅目標「不可能達成」。中央的「八年廿萬戶」裡有五萬戶是北市要負責，「我都說我做不到了，我跳票，你一定跳票」。

林洲民昨晚指出，2014到2018年，他任職台北市政府都市發展局，和市府同仁共同推動台北市社會住宅的體制和興建。4年間編列879億預算，成就1萬2330戶，這是個了不起的集體成就，但是這個努力只是把社會住宅的數量從0.68%提升到0.8%。

他也說，確實，「我們」仍有很大的改善空間。首爾在2014年的社宅持有率是5%，2019年已經邁進近10%大關，更了不起的集體成就。

林洲民指出，他說過很多次，1989到2019年，大家確實作得不夠多、不夠好；在「居住正義」的第二個30年開始，千萬不可以在30年後的2049年仍然嘆氣說，「我們作得不夠多、不夠好」。2019年11月4日到9日夜宿台北街頭，是住盟第二個30年努力的開始，我們大家一起，持續作好、作滿、作足。

無殼蝸牛運動將滿30周年，居住正義改革聯盟下周一發起「夜宿東區」活動。記者沈婉玉...
無殼蝸牛運動將滿30周年，居住正義改革聯盟下周一發起「夜宿東區」活動。記者沈婉玉／攝影
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北市社會住宅林洲民
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