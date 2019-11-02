把流感當感冒 當心肺炎找上門

2019-11-02 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



季節交替，忽冷忽熱的天氣，咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀容易隨之而來。別以為咳嗽、打噴嚏是感冒獨有的症狀，每年冬季正是流感病毒流行季，就醫後，症狀未顯著改善，醫師提醒就得懷疑是「流感」造成，且千萬別忽視流感，容易併發肺炎、腦膜炎、心肌炎等，若併發重症，死亡率高達20％

・是感冒？還是流感？

長庚醫院林口總院感染醫學科主治醫師鄭鈞文，流感與感冒是由不同的病毒所致，流感是流感病毒、感冒為腺病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒等；流感病毒會出現全身性的症狀、感冒病毒則是會出現呼吸道局部範圍，發病的速度也有所不同，流感通常是突發性地發病、感冒則是漸進式，偶爾會突發性。

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鄭鈞文說，感冒與流感可以從3大類的症狀中察覺不同，頭痛、發燒、肌肉痠痛。感冒與流感皆會出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽等症狀，一般感冒也會使患者發燒，但發燒多在攝氏37度到38度左右，但是流感患者發燒通常會到39度以上，同時，流感會使患者出現全身肌肉痠痛以及頭痛感，感冒則不會。

感冒患者就醫後，定時服用藥物，症狀約1到2天就會好轉，但流感患者服用一般感冒藥，狀況並不會明顯改善，患者也可藉此察覺，被診斷是感冒，但服用藥物3天後症狀持續，就得懷疑是流感。

不過，鄭鈞文說，通常醫師能透過感冒與流感不同的3大症狀中辨別患者罹患的疾病，最怕患者疏忽，把流感當感冒，待在家中未就診，反而增加傳染機會。

流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染方式，將病毒傳播給周圍的人，亦可能因接觸到污染物表面上的口沫或鼻涕等黏液，再觸摸自己的口、鼻而傳染，流感潛伏期大約1到4天，罹患流感的患者，在發病前一天至症狀出現後的3到7天都可能會傳染給他人，且幼童的傳播期可能更長。

鄭鈞文說，一旦被診斷為流感，應該要自我隔離，別去上班傳染給更多人，在家也建議戴口罩，降低傳染給家人的機率。

・流感與肺炎的關係

鄭鈞文表示，流感最常見的併發症就是肺炎，約有10％流感患者會合併肺炎，其餘的併發症像是鼻竇炎、腦膜炎、心肌炎、心包膜炎等，不過從流感發展到肺炎，隨著年紀的不同，會有不同的風險因子。

65歲以上長者免疫功能通常較差，或同時有慢性心肺功能問題、罹患癌症、糖尿病、洗腎、過度肥胖等，容易因流感未即時就醫治療，併發嚴重肺炎，甚至死亡；幼童則是容易因為流感未及時治療，導致呼吸衰竭；一般民眾若及時就醫，相對不容易併發肺炎。

鄭鈞文說，千萬別輕忽流感合併肺炎致死的機率，每年流感高峰期，重症個案不在少數，很多病人嚴重到需要裝上葉克膜。釐清自己是否有肺炎症狀，可檢視是否有呼吸困難、呼吸會喘，有時會胸悶、胸痛，痰呈現黃色，有時會出現血絲。

他呼籲，當這些症狀出現時，通常都已非常嚴重，建議一定要立即就醫，並投以克流感治療，更建議症狀發展初期就應該就診，能避免併發症發生，想要遠離流感，目前最有效的方法仍是接種流感疫苗。

不過接種流感疫苗，並非就成了金剛不壞之身，而是降低罹患流感的機率，且就算得到流感，也能降低症狀的嚴重程度，避免併發症發生。

最主要的因素，慢性病控制不好，免疫功能不好，糖尿病問題，體重過重，免疫功能，其他就是就醫比較晚，早一點，流感初期症狀，就能減緩。

・施打疫苗的注意事項

林口長庚醫院呼吸胸腔科系副主任、肺感染及免疫性肺疾科副教授級主治醫師林恕民說，接種流感疫苗是最有效預防流感的方法，特別是免疫力差的長者、幼兒，以及慢性疾病患者、醫護人員等，目前流感高危險群，政府皆以納入公費流感疫苗接種的範疇，建議民眾一定要去接種。

林恕民表示，流感疫苗是一種「不活化」的流感病毒抗原，對於部分的民眾而言，仍會產生些許的副作用，像是輕微發燒、注射部位紅腫、痠痛，亦或是肌肉痠痛等，根據統計，每100萬名接種流感疫苗的民眾中，僅有1到2位出現周邊神經異常，更少的比例會有胰臟發炎、腸胃炎等症狀，他建議，除了對疫苗有過敏反應，其餘的民眾都建議接種流感疫苗。

網路流傳，孕婦不適合接種疫苗，林恕民說，絕無此事，孕婦在懷孕期間免疫功能反而較弱，更是要接種疫苗的高危險群之一，目前並沒有研究指出接種疫苗會造成孕婦或是胎兒健康問題。

・氣喘患者避免發作

林恕民表示，流感病毒或是感冒病毒，容易誘發氣喘發作，氣喘患者本身的氣管抵抗力差，又遇上感冒病毒或是流感病毒侵擾，呼吸道不適就可能誘發氣喘，氣喘患者可以接種流感疫苗預防，流感流行期間一定要注意保暖；流感流行期間多在冬季，空氣較冷，當呼吸道處於的空氣都是冷空氣時，病毒就容易在呼吸道滋生，氣喘患者平時就應該戴口罩，天冷時戴圍巾，保護呼吸道。

・有這些症狀，立刻就醫

初期症狀／打噴嚏、流鼻水、咳嗽、全身痠痛、發燒

嚴重症狀／呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等

註：一旦有初期症狀就應立即就醫