秋季養肺別再吃肺補肺了 中醫師教養肺好招

2019-11-02 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



春生、夏長、秋收、冬藏，黃帝內經說「五臟應四時，各有收受」，因此在中醫理論中，相信氣候以及季節變化與身體運行有緊密關係，五行（木、火、土、金、水）對應節氣（春、夏、長夏、秋、冬），進而演變出春養肝、夏養心、長夏養脾、秋養肺、冬養腎的說法，其方法為青養肝、紅養心、黃健脾、白潤肺、黑養腎。

以目前節氣而言，10月23至24日進入霜降，是秋季養肺之最後一個節氣，林口台北桃園長庚中醫內科黃悅翔表示，秋天為何需要養肺？主要秋天氣候吹的風帶來的水氣較少，冷風吹來感覺較為乾燥，且氣候轉涼，皮膚的皮脂腺分泌減少，天氣變冷身體出汗也減少，因此皮膚更顯得乾燥。中醫理論認為「肺主一身之表、主皮毛」，透過潤肺滋陰，可改善皮膚乾燥的情形。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在中醫的理論上也與現代的氣象理論不謀而合，中醫認為人類仰賴天地萬物生存，依循四季規律發展成六氣「風、寒、暑、濕、燥、火」，其中的燥就是指秋燥，秋天時，天氣乾冷易影響呼吸道，中醫理論提到「肺主氣、司呼吸、開竅於鼻」，秋燥容易傷肺，肺部也容易受到溫差變化的影響，容易被疾病入侵，因此秋季是肺病及呼吸道過敏疾病好發的季節，也是患者養肺的時節。

如何防堵秋燥影響健康，中醫理論認為，秋季對應的五行為金，金的代表顏色為白色，秋季養肺應食白色食物，像是白蘿蔔、白木耳、山藥、杏仁、牛蒡、高麗菜、白花椰菜、蓮藕、百合、梨子等皆是滋陰潤肺的食物。

黃悅翔說，對抗秋燥食用白色食物時，建議以蒸、煮、燉三種方法為主，避免燒、烤、炸這類的烹調方式會讓食物的水分散發，人體就無法攝取到足夠的水分；若以氣管不好或易感呼吸道疾病之人的養生方法來說，可配合西洋蔘、川貝粉等藥材，並加入瘦排骨或是雞肉燉煮成藥膳。

常聽老一輩提及「吃肺補肺」，黃悅翔說，站在她的角度，不建議常吃內臟，雖然中醫上有許多方子需要內臟入菜，但台灣三高患者太多，若太常吃豬肺、豬腸等內臟類食物，反而會增加身體負擔。

黃悅翔說，秋季雖建議多吃白色食物，但並非人人可吃，上述白色食物通常水分多也較虛寒，體質偏冷容易腹瀉的民眾，建議熟食且不宜多吃，可食用茯苓、薏仁、芡實、蓮子，用補土生金的方式健脾又養肺。

另外也提醒，不是秋季只能吃白色食物，而是建議可以趁秋季多將白色食材入菜，飲食的建議上仍是均衡，且以當令食材為主軸，別偏激只吃一種食物，否則會適得其反。

有些牙口不好的長輩、小兒鼻過敏、氣喘或是氣虛患者選擇食用白色食物時，可以煮粥的方式將其入菜，粥品水分多也能達到潤肺的效果，平時可燉山藥蓮子粥、百合小米粥都是很好的選擇。古方也建議可多喝梨子汁、甘蔗汁等潤肺，不過，她不建議多喝飲料，台灣肥胖問題嚴重，飲品或過量的果汁中糖分容易超標，若是可以仍建議儘量吃原型食物，以烹煮的方式將潤肺食物入菜。

秋天天涼，很多民眾下班聚餐會選擇吃麻辣鍋等，黃悅翔說，對抗秋燥不建議吃容易上火的食物，如果身體已經有口乾舌燥、咽乾咳嗽、皮膚乾等燥症出現，麻辣鍋就是個地雷，其餘像是辛辣類、油炸物等皆會讓身體失去平衡，容易上火，人體就容易發炎、生病。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，除了白色食物以外，黃色食物也建議在秋季養生時多吃，秋季不單只建議養肺，脾胃也建議照顧，黃色食物像是胡蘿蔔、番茄、金針、柿子等，這些食物也因為富含維生素C，在秋燥的季節中，皮膚乾燥適合多攝取維生素C食物，另也建議可以多吃富有膠質食物。

而秋季為螃蟹盛產季節，陳潮宗不建議體質虛寒的民眾多食，若是要吃，可以搭配薑片、或是較熱的辛香料中和螃蟹的屬性，或是食用完後喝杯薑茶等暖身。