車禍痛失獨子 56歲母求助人工生殖拚生回來

年過50，往往已經或接近停經，仍有不少女性一心求子。醫師分享，曾有人從30多歲起開始接受人工生殖，卻一直沒有成功，也未放棄，即使高齡仍要拚出一子；另外有個特例是56歲的媽媽失去獨子，即使卵巢已經宣布停工，她也堅持要把孩子生回來。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫當初替這位56歲的傷心媽媽進行治療，她的獨子剛當完兵卻不幸車禍亡故，傷心的她一心想要將孩子「生回來」；她更年期已過，沒有卵子，為取品質較佳的卵子，她捨棄卵子銀行，公開徵求捐卵者配對，等待時間雖長，但懷孕的成功機率高。

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賴宗炫替她調整子宮狀態，提高子宫著床環境，再植入胚胎，胚胎植入一次就成功並產下雙胞胎，過去高齡生育幾乎不太可能，但隨著試管技術的發展越來越好，也帶給高齡婦女在生子路上一線希望。

不過，不是所有人都有辦法「屢敗屢戰」，人工生殖價格不菲且每次皆得挨著皮肉痛，加上女性年齡愈大，胚胎不健康機率愈高，活產率也隨之降低，為了避免女性反覆流產，試管嬰兒技術發展日益精進。

中國附醫生殖醫學中心主治醫師黃佩真說，一般試管嬰兒約10萬到15萬元不等，為了提升受孕機率，最新第三代試管或是第4代試管，皆強調胚胎著床前篩檢，確認染色體無虞再植入母體，以提升懷孕機率，但兩者價格至少20萬或30萬起跳，最高可達35萬不等。