高齡晚婚 不孕生殖求診年齡創新高
2019-11-02 21:32
聯合報 記者鄧桂芬
、楊雅棠
／連線即時報導
衛福部國健署統計，20年來尋人工生殖求子人次從每年7146人次上升至3萬7849人次，暴增5.3倍，其中超過7成年紀在35歲以上，根據統計，106年受術母親有217位年逾50歲。
國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，治療不孕症的高齡婦女愈來愈多，與晚婚及再婚婦女增加有關，或是有些婦女忙於工作，事業穩定後才發現已過適孕年齡；有人則因為孩子意外過世，雖然高齡，仍來尋求協助。
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台中茂盛醫院院長李茂盛指出，3、4年前來求診的婦女大約在32歲左右，這一、兩年已飆升到約39歲，不孕症求診婦女日漸高齡，也使得過去試管嬰兒嘗試二到三次可成功，現在得花兩倍次數才能順利懷孕生子，人工生殖技術的挑戰也愈來愈大。
李茂盛也分析求診人次增加的三大原因，主因為人工生殖技術提升，使注射排卵針次數減少、受孕機會提高、及胚胎發育不良情形顯著降低。此外，目前試管嬰兒技術可以進行基因檢測，篩除遺傳性染疾病，也受家族性遺傳史的夫妻青睞。
李茂盛說，盡早結婚生育還是最好選擇，曾有60多歲夫妻想做試管嬰兒，得先評估夫妻的經濟與健康狀況，確定孩子成年之前能有好的家庭照顧支持，不然母嬰得冒健康風險，還可能踩到倫理道德的灰色地帶。人工生殖技術雖成熟，高齡拚子風險高，建議女性提前規畫凍卵及生育時機等，較能順利1圓生子夢。
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