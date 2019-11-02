受盡皮肉苦 人工生殖醫學導入AI幫忙

很多人不婚不生，但也有一群人為生子受盡皮肉苦。醫師提醒，試管嬰兒成功率與年齡有關，年紀愈大、卵子狀況愈差，雖然目前人工生殖技術進步，但高齡求子不但成功率低，經濟負擔也不輕。

茂盛醫院執行長李俊逸表示，人工生殖可簡單分為三大類，第一是自然周期療法，由女性吃排卵藥和打排卵針，再視夫妻行房後能否自然懷孕；第二類是人工授精，同樣是女性吃排卵藥、打排卵針，但改將精子注入子宮或子宮頸。這兩類方式雖然簡單又便宜，但35歲以上懷孕率為1到3成。

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若仍不成功，最多人使用的方法就是試管嬰兒，也就是女性施打排卵針後再取出卵子，讓精卵於體外受精，最後再把胚胎植回母體，其懷孕率超過5成。

中國醫藥大學附設醫院生殖醫學中心主治醫師黃佩真提醒，女性年齡愈大，胚胎不健康機率愈高，代表寶寶活產機率愈低，常見做試管又失敗的高齡媽媽淚灑門診，她看在眼裡也很難過。

為了避免女性反覆流產，試管嬰兒技術發展日益精進。黃佩真說，第三代試管技術強調胚胎著床前的篩選，也就是將囊胚做切片，確認染色體沒有問題後再植回母體，能提升懷孕機率，適合高齡媽媽或家族性遺傳疾病者使用。

近年也有專家認為，反覆流產可能與子宮內膜的接受性有關，胚胎還沒著床內膜就已老化，因此開發ERA子宮內膜容受性檢測，找對的時間點植入胚胎。

最新的AI人工智慧試管技術則是在三代試管技術基礎上，加上次世代定序分析和影像即時監控，讓每顆健康胚胎拍攝1萬張影像並紀錄胚胎分裂時間，最後再利用AI演算從「茫茫胚胎海」萬中選1，找出最優者植回母體，有機會提高懷孕率逾八成、流產率降至5%。

只是，人工生殖技術愈是新穎，費用愈不便宜。一般試管嬰兒要價10萬到15萬元不等，三代試管嬰兒則要價20萬至30萬元，號稱第四代的AI試管技術要價30萬至35萬元。