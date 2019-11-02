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吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

2019檔案月登場 說故事、存永恆、玩互動更親近全民

2019-11-02 20:45聯合報 記者葉英豪／新北即時報導

「2019檔案月」盛大登場，國家發展委員會陳美伶主任委員及檔案局林秋燕局長等嘉賓以開啟「藏寶箱」意象為長達一個月的檔案月揭開序幕。

今年的特色除邀請五個機關 （構）展示專屬檔案重要資源外，更打破傳統，展現全民「共筆」系統展示，及文檔驗證服務推廣活動，讓民眾進一步瞭解檔案局的業務與體驗檔案的專業性及趣味性。

陳美伶表示，檔案不僅記錄國家發展脈絡，更是全民的智慧資產。今年更感謝各界的熱心參與，才能提供這些多元豐富且有趣的活動，讓一向被視為「靜態」形象的檔案能夠舞動起來。

林秋燕也說，延續去年首屆「檔案月」成功的合作模式，串聯各式豐富有趣的活動，呈現檔案多元的面貌，11月間將在台灣電力公司等71個機構展出，貼近民眾生活，讓檔案從機關有感到「全民有感」。

國家發展委員會檔案管理局在行政院新莊聯合辦公大樓綠廊，揭開我國「2019檔案月」啟動儀式。

活動中，檔案管理局規劃檔案修復觀念宣導、臺灣糖業特展推廣、文化商品展售、全民共筆系統展示及文檔驗證服務推廣等活動，讓民眾進一步瞭解檔案局的業務與體驗檔案的專業性及趣味性。

特別在體驗活動中，精選國家檔案照片結合蝶古巴特技法轉印於燒餅包上，讓大家透過活動更貼近檔案，並可親手完成限定文創商品。

國家發展委員會檔案管理局表示，為響應國際檔案推廣活動，我國自去107年起定於每年11月舉辦「檔案月」活動，藉由串聯各級機關、學校以及檔案、教育與文化相關機構，透過全國跨地域、多元類型的檔案推廣活動，刷新民眾對於檔案的印象及觀感，進而瞭解檔案價值與促進檔案意識普及。

今年除了邀請五個機關 （構）現場展示專屬檔案重要資源外，檔案管理局還規劃檔案修復觀念宣導、臺灣糖業特展推廣、文化商品展售。新北市蘆洲區公所特將蘆洲市志、文物出版品、歷史照片等10大主題文史資料彙集而成的「蘆洲憶覽」帶來現場展示。

台灣電力公司則自105年12月啟動文物資產保存運維專案，藉由文物及檔案之清查研究、口述歷史訪談等方式，整理台電公司及臺灣電業發展歷史，逐步完整台電文史拼圖，向大眾訴說臺灣電業故事。

「2019檔案月」活動期間還串聯全國北、中、南、東及離島，71個機關 （構）共襄盛舉，舉辦多達100項類型多樣的檔案推廣活動，包含講座、展覽、電影欣賞、手作體驗等，以「說故事」、「存永恆」、「玩互動」三大主軸，讓民眾能更親近檔案、瞭解檔案，讓檔案意識得以散播全國各個角落。

想了解「2019檔案月」各項活動資訊，可至檔案月活動官網「全國檔案憶事堂」 （https://am11.archives.gov.tw）查詢，或洽主辦機關國家發展委員會檔案管理局。

國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長(左2)與全民檔案大師共筆試辦推廣活動卓越獎得...
國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長(左2)與全民檔案大師共筆試辦推廣活動卓越獎得獎人合影。圖/國家發展委員會檔案管理局提供
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國家發展委員會陳美伶主任委員於2019檔案月啟動儀式致詞。圖/國家發展委員會檔案...
國家發展委員會陳美伶主任委員於2019檔案月啟動儀式致詞。圖/國家發展委員會檔案管理局提供
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國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長於2019檔案月啟動儀式致詞。圖/國家發展委員...
國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長於2019檔案月啟動儀式致詞。圖/國家發展委員會檔案管理局提供
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陳主任委員美伶(左3)、林局長秋燕(右3)、新北市蘆洲區公所施得仰區長(左2)、...
陳主任委員美伶(左3)、林局長秋燕(右3)、新北市蘆洲區公所施得仰區長(左2)、經濟部水利署北區水資源局江明郎局長(右2)、交通部公路總局第三區養護工程處林清洲處長(左1)及台灣電力股份有限公司總管理處秘書處蘇惠群處長(右1)共同為「2019檔案月」揭開序幕。圖/國家發展委員會檔案管理局提供
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國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長(左4)與2019推廣檔案研究應用獎勵活動得獎...
國家發展委員會檔案管理局林秋燕局長(左4)與2019推廣檔案研究應用獎勵活動得獎人合影。圖/國家發展委員會檔案管理局提供
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文物修復陳美伶
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