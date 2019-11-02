吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

2019-11-02 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



國民黨主席、已超過70歲的吳敦義今中午在台上連乾五杯拜票，不料下午到新北市林口區，參與立委參選人洪孟楷競選總部成立大會，媒體堵訪時吳敦義突表情恍神，疑似身體不舒服，後說明是在餐會喝多不適。醫師提醒，年紀越大，代謝酒精會變差，年長者突如其來豪飲，恐造成腦溢血、心律不整，可能會提高中風、死亡風險。

據國民健康署研究推估，台灣每年約有4500人死於酒害，平均每天就有11人死亡，另有超過4萬人因飲酒而生病。輔大醫院急診暨重症醫學部主任哈多吉指出，突然大量飲酒，過兩酒精可能導致血壓飆升，引發腦溢血或誘發心律不整，都可能造成中風，最嚴重可能會致死。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除心血管問題外，大量酒精會導致行為或感覺運動偏差，其中最常聽聞的就是酒駕問題，內政部警政署統計，107年因酒駕而死亡的人數達100人，受傷人數超過5000人。

哈多吉更提醒，即使找代駕，酒醉也會提高跌倒風險，近年也曾有商界名人疑似因喝醉，下樓梯時不慎從三樓跌落到二樓半的平台，後腦勺遭到撞擊離世。

哈多吉說，尤其隨著年齡增長，代謝酒精會變差，即使年輕時酒量好，年紀一大不可能既須承擔這麼大量酒精，若真的發現家人突如其來豪飲，返家後可先協助量血壓，若血壓或心律有異常，應立即送醫治療，避免憾事發生。