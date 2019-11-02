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陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

2019-11-02 18:55聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

國民黨主席、已超過70歲的吳敦義今中午在台上連乾五杯拜票，不料下午到新北市林口區，參與立委參選人洪孟楷競選總部成立大會，媒體堵訪時吳敦義突表情恍神，疑似身體不舒服，後說明是在餐會喝多不適。醫師提醒，年紀越大，代謝酒精會變差，年長者突如其來豪飲，恐造成腦溢血、心律不整，可能會提高中風、死亡風險。

據國民健康署研究推估，台灣每年約有4500人死於酒害，平均每天就有11人死亡，另有超過4萬人因飲酒而生病。輔大醫院急診暨重症醫學部主任哈多吉指出，突然大量飲酒，過兩酒精可能導致血壓飆升，引發腦溢血或誘發心律不整，都可能造成中風，最嚴重可能會致死。

除心血管問題外，大量酒精會導致行為或感覺運動偏差，其中最常聽聞的就是酒駕問題，內政部警政署統計，107年因酒駕而死亡的人數達100人，受傷人數超過5000人。

哈多吉更提醒，即使找代駕，酒醉也會提高跌倒風險，近年也曾有商界名人疑似因喝醉，下樓梯時不慎從三樓跌落到二樓半的平台，後腦勺遭到撞擊離世。

哈多吉說，尤其隨著年齡增長，代謝酒精會變差，即使年輕時酒量好，年紀一大不可能既須承擔這麼大量酒精，若真的發現家人突如其來豪飲，返家後可先協助量血壓，若血壓或心律有異常，應立即送醫治療，避免憾事發生。

據國健署調查也發現，18歲以上民眾中，推估100萬人過去一個月喝超過4至5罐啤酒，有暴飲情形。哈多吉說，酒真的不是好東西，除急性危險外，長期酗酒也會產生酒精性肝硬化、骨質疏鬆、髖關節缺血或股骨頭壞死等問題，建議民眾盡量避免飲酒，如果有需要喝酒的場合，以茶水代酒。

國民黨主席吳敦義今天下午參與立委參選人洪孟楷競選總部成立大會，媒體堵訪時吳敦義表...
國民黨主席吳敦義今天下午參與立委參選人洪孟楷競選總部成立大會，媒體堵訪時吳敦義表情恍神，疑似身體不舒服，未回答媒體問題直接進去競總休息。記者江婉儀／攝影
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吳敦義中風
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