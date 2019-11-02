翻轉博館靜態印象 故宮狂歡運動會讓文物「動」起來

2019-11-02 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



和故宮國寶文物一起動起來！故宮今天舉行「故宮狂歡運動會」，華表大道上出現一片亮橘色的人海，包括運動員、全家福，以及前來助陣的爺爺奶奶。參賽者手持定位地圖，以故宮為起點出發，跑向鄰近的打卡點與闖關點，準備與故宮頑皮的國寶文物們展開運動競賽。

「故宮狂歡運動會」是一場結合故宮國寶文物故事與定向越野體驗的活動。每位參賽者都會拿到一份定向地圖，上面標示著打卡點與神秘的闖關點。參賽者透過地圖找到與國寶文物挑戰的闖關點，打卡或闖關成功即可獲得積分。

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活動闖關點包括電子靶越野射擊、平衡木挑戰、投籃等關卡等，還有燒腦的故宮文物知識題。活動不只好玩，還能增加大家對故宮文物的認識。

開賽前由活動代言人，同時也是中華民國亞青定向越野國手的黃敏惠執旗進場，另由中華民國定向越野協會理事長進行簡單的定向越野教學。每位參賽者都會拿到一份定向地圖，上面標示打卡點與神秘的闖關點，而國寶文物們則在闖關點摩拳擦掌等候挑戰。

故宮表示，近年廣與各界合作，希望藉由不同類型的活動，翻轉博物館靜態印象，讓大家由不一樣的角度親近故宮。

「故宮狂歡運動會」運用運動賽事，串連周邊的順益台灣原住民博物館、台灣創價學會、衛理女中與至善國中等文化教育機構。活動分成針對專業定向越野運動員的「玩家組」，針對一般大眾的「體驗組」，以及適合全家大小參加的「親子組」，讓故宮場域有了新想像，也帶入更多元的觀眾族群。