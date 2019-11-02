擔心婦科手術破壞處女膜 醫師建議她這麼做

2019-11-02 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



虔誠的基督教徒嚴禁婚前性行為，如果罹患婦科疾病，必須手術治療，可能導致處女膜破裂，這該怎麼辦？31歲的陳小姐就面臨這個難題，所幸透過新式子宮鏡切除手術，才順利切除息肉組織，不再異常出血，降低罹癌風險，又能保有處女膜。

郭綜合醫院婦產部部長林大欽表示，許多女性都有子宮異常出血困擾，大部分原因為子宮息肉、子宮肌瘤所致，建議積極治療，透過超音波、子宮鏡等檢查，確定病因。

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什麼是子宮異常出血？林大欽解釋，非月經時間出血、排卵期出血、性行為後出血、運動後出血、月經量過多有血塊、月經滴滴答答，該停卻停不了，如有上述症狀，就應至婦產科，接受檢查及評估。

陳小姐為虔誠的基督教徒，堅守教理，認為婚前不可以有性行為，交過男友，仍未曾有過性經驗。今年初因陰道異常出血而就醫，腹部超音波檢查發現，子宮內膜多顆息肉，以致造成出血，必須透過手術切除息肉組織。

不過，手術過程中可能導致處女膜破裂，令人她陷入兩難，猶豫是否開刀，她羞澀地告知醫師自身疑慮，是否有兩全其美的治療方法，能夠徹底清除子宮內膜息肉，且不損及處女膜的完整性。

林大欽指出，傳統清除子宮息肉及肌瘤的手術以電燒刀為主，透過導電發出超高熱能，達到「熱切割」效果，但因能量釋出範圍較廣，容易造成子宮內膜受傷，且傷口較大，連帶復原時間也較久。

林大欽說，執行電燒刀時，一不小心就會挖得太深，傷及內膜。此外，電燒刀在清除子宮息肉及子宮肌瘤時，必須進出多次來清除切下的組織，時間較久，傷口較大，勢必損及處女膜。

相較之下，子宮鏡冷刀息肉切除手術相對安全，可以安全地且精準地去除息肉，保留內膜的基底層，不會傷及子宮內膜。最重要的是，手術器械細長，單次深入子宮腔，即可有效清除息肉，能夠保留處女膜。