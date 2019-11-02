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新光醫院爆流感群聚！8人確診感染 新生兒也中鏢

2019-11-02 16:52聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

今年公費流感疫苗創下史上最晚開打紀錄，距離第一批優先接種的醫護人員及學生開打還有半個月，新光醫院兒科加護病房爆出流感群聚事件，衛福部疾管署證實，目前院內8人快篩為A型流感，甚至包含一名新生兒，該仍在發燒，正在隔離室治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，新光醫院於11月1日向台北市衛生局通報院內發生流感群聚，自10月25日至11月1日，該院兒科加護病房共有9名護理師與1名新生兒陸續出現類流感症狀，其中7名護理師及1名新生兒快篩皆檢出A型流感陽性反應。

羅一鈞說，新光醫院因上月30日一口氣新增4名發病者，隔日緊急通報醫院感管人員，本月1日通報台北市衛生局，通報時間合理、未延遲，本案9名發病護理師，4名體溫恢復正常，其餘5名尚有發燒症狀，請假居家休養，另1名發病新生兒仍有發燒症狀，移往隔離室觀察治療，本案將監測至11月9日止，持續監測疫情發展並督導新光醫院落實相關防治措施。

公費流感疫苗延遲開打，如今又爆新光醫院發流感群聚，民眾擔憂流感情緒升溫，但羅一鈞強調，目前社區疫情還在低點，醫院群聚是偶發事件，該群聚未出現重症個案，皆以輕症為主。醫院、校園本就是流感群聚好發地點，因此，今年為公費第一優先接種疫苗。

依疾管署監測資料顯示，今年冬季流感疫情預期明年一月才會進入流行期，如於開打時程後儘速接種，仍可於農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力。疾管署也會持續協調疫苗廠商交貨狀況，在疫苗供貨許可前提下，將適度調整各批接種對象的開打日期。

預估今年自費疫苗共46萬劑，僅較去年50萬劑少一成，目前第一批10萬劑自費疫苗已在市面上流通，廠商預計11月初會再釋出10萬劑疫苗，大約11月中旬至12月下旬其餘20多萬劑會陸續釋出，目前預約不到自費疫苗民眾無須擔心，再等一陣子，診所就會有新的疫苗。

新光醫院兒科加護病房爆出流感群聚事件，衛福部疾管署證實，目前院內8人快篩為A型流...
新光醫院兒科加護病房爆出流感群聚事件，衛福部疾管署證實，目前院內8人快篩為A型流感，甚至包含一名新生兒，該仍在發燒，正在隔離室治療中。記者陳婕翎／攝影
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流感疫苗新生兒衛生局發燒疫情
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