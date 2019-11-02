出生僅一杯五十嵐重 台大醫化身園丁助早產「小頻果」

2019-11-02 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



早產兒是趕春暖花開前，寒冬就急著探出的芽苗，僅懷胎約25周的「小蘋果」，出生身高不到30公分，體重更僅有約500多克，爸爸稱「就是一杯五十嵐的重量，還不能加珍珠」，在台大醫院新生兒加護病房住院近一年，插管75天，創下當時醫院早產兒插管最久記錄的小蘋果，已經長大了，就要進入小學。

台大醫院新生兒科今天舉辦第13屆早產兒回娘家活動，超過90名早產寶寶報名參加。根據世界衛生組織對於早產兒的定義，懷孕未滿37週或出生體重不到1000克的寶寶都屬於早產兒，據衛福部資料，台灣每年有2萬名早產寶寶，10名新生兒中就有一名早產兒。

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小蘋果的主治醫師、台大醫院新生兒科主治醫師周弘傑說，以目前的醫療水準，出生體重低於700公克的早產兒，對醫師而言，是極大的挑戰，與比體重超過700公克的早產兒相比，這些超輕的早產兒發生呼吸窘迫、腦室出血、視網膜病變等風險高出許多。

小蘋果因為肺部發育不完整，因慢性肺疾病整整帶了兩年呼吸器。小蘋果的爸爸、曹先生回憶，第一次當爸爸，什麼事都不懂，甚至遇到突如其來的早產兒，連害怕都後知後覺。

蘋果媽曾自費檢查出有「子癲前症」，定期產檢的婦產診所醫師提醒，到懷孕中後期一定要到大醫院安胎，沒想到7月15日才到婦幼醫院檢查，醫師一量懷胎六個月的頻果媽，馬上發現肚圍過小，安排住院，隔天就坐著救護車轉院到台大醫院。

台大醫院婦產科醫師拿著檢查報告說，胎兒胎心音不斷下降，必須立刻剖腹接生，茫然的蘋果爸媽，直到醫師一句「看來你們不想要這個孩子」，才像突然驚醒。讓懷胎25周又6天的小蘋果提前報到，初生的小蘋果全身插滿7至8條管路，住院期間不斷在低檔徘徊，甚至全家人都做好最壞打算。

沒想到住院第8個月，換新呼吸器後，小蘋果的生理狀況突然開始好轉，燃起全家人的希望。小蘋果現在已經5歲了，蘋果爸說，小蘋果認知、反應都跟一般足月孩子一樣。