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通訊軟體聯繫親友不用錢 會上網長者自覺更健康快樂

2019-11-02 12:12聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部今天宣布2020年起的四年期計畫「邁向數位平權推動計畫」啟動，要推動偏遠縣市長者學習使用數位工具。弘道老人福利基金會執行秘書林博樺說，智慧型手機等數位工具能協助長者與親友聯繫，增加快樂感，但台灣長者的數位運用仍具城鄉差異。

國發會2018年執行資深公民數位機會的調查也發現，持續有在上網的60歲以上長者，無論是自認身體健康狀況好（76%）或覺得生活快樂（74%），占比都比不上網者高出20個百分點以上。

林博樺說，會上網的長者最常用的功能是網路通訊，因為撥打LINE等即時通訊軟體的電話不用電話費，大幅增加長者與兒女、朋友聯絡的意願，降低生活的寂寞感。

林博樺說，傳統手機的淘汰是一大契機，長輩若換新手機，基本上以智慧型手機為主，拿到後就會開始好奇怎麼用、有哪些功能。如能接觸到社工、青壯年，就有機會學會用智慧型手機。在學習上，較困難的是一開始要理解手機的介面設計。

她也表示，偏遠地區網路普及服務、訊號強度不如都會，影響偏遠地區長者的數位能力。偏遠縣市長者通常透過社區中心等實體管道了解新知、新政策，不過政府越來越常用LINE@等數位管道宣傳，協助偏遠地區長者接軌也很重要。

教育部資科司表示，教育部2010年起在雲林縣口湖鄉設置數位機會中心（DOC），除提供長者日常關懷、托老餐食等服務，近幾年開設「長輩學程式」、「長輩拍立得」課程，讓當地連滑鼠左右鍵都不分的爺爺奶奶，學會控制筆電。課程也安排小競賽驗收成果，讓參與長者從中獲得成就感，也打破對科技冷冰冰的印象。

雲林縣口湖鄉數位機會中心教長者打電腦遊戲。本報資料照片
雲林縣口湖鄉數位機會中心教長者打電腦遊戲。本報資料照片
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教育部口湖鄉LINE智慧型手機
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