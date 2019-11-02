有3縣市逾六成長者不曾上網 教育部要推銀髮數位平權

2019-11-02 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



智慧型手機普及，但高齡長者使用數位工具仍存城鄉差異。教育部2016年起在全台17縣市的偏遠鄉鎮區成立數位機會中心（DOC），促進逾12萬人次學習數位科技，今天舉行成果展，並宣布下一個四年期的計畫，更聚焦提升偏遠地區銀髮族的數位能力。

台灣邁入高齡化，國家發展委員會2018年首度針對60歲以上人口執行資深公民數位機會調查，發現嘉義、雲林、彰化是長者運用數位程度最低的縣市，上過網的的比率都低於四成。嘉義等6個非六都縣市中，不曾上網者願學數位的比率僅8%。不想學的主因是認為生活上不需要、學不來。有意學習者，最想學的是使用電子化政府功能，占比約兩成。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

教育部政務次長范巽綠表示，資訊科技逐漸普及全球，一國數位發展面臨的最大議題就是城鄉落差。教育部四年來推動偏鄉數位普及，第一期重點是縮短差距，之後陸續推動創造數位學習機會、數位關懷、數位普及運用計畫，感謝DOC夥伴的努力。

教育部今天宣布2020年起的「邁向數位平權推動計畫」啟動，是由行政院發起橫跨八個部會的計畫，要讓我國邁向數位平權，民眾無論在台灣哪一地點，都有連結世界的能力。