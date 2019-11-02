公布違法露營場持續營業 觀光局：民眾請選合法營地

2019-11-02 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



政府針對違規露營區稽查，交通部觀光局成立露營專區揭露資訊，網站公布的許多違法露營場地仍顯示營業中。觀光局表示，專區是讓資訊公開透明，執法要回歸地方政府，或者各目的事業主管機關權責。

露營產業缺乏管理，今年6月交通部路政司、內政部、觀光局、農委會等單位開會協調法規處理，但還未有相關進度。路政司司長陳文瑞表示，相關法規機制仍在協調中，還未有明確結論。

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交通部觀光局技術組組長張隆城表示，不合法的露營場地，現在以土地使用不合法，是最主要原因，又以用農牧用地以及林業用地最多，另外也有違法占用國有土地。

張隆城說，露營專區是公開透明相關資訊，上面有合法與非法名單，希望民眾去露營時，要選擇合法的露營場，不要去不合法的與危險的區域，觀光局也會加強露營教育宣導。

至於現在違法的露營場持續招攬客源，張隆城表示，根據民國105年行政院分工會議，這是屬於地方政府或者其他目的事業主管機關權責。

地方政府提報的之外，還有內政部、農委會、財政部等中央政府單位，依違反國家公園土地使用管制、森林法、非法占用國有土地等提報多個露營場地還在營業。