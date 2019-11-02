敢做就賺到？去年大動作…違法露營場管理仍踢皮球

中央聯合地方政府曾大規模稽查違法露營場，交通部觀光局去年3月底還在網站建立「露營專區」公布合法、非法的露營場地名單。但是當議論逐漸冷卻，專區的最新資料與去年9月公布的第三波數據差異不大，違法仍持續營業的有801場約四成，另有四成露營場地待清查。

露營風氣越來越盛行，不過觀光局統計，國內合法露營場不到百分之一；有些違法的露營場在特定水土保持區，潛藏土石滑落風險，業者卻不顧民眾安危，持續經營，其他大宗的違法，還包括違反農業發展條例、都市計畫法等。去年中央政府大動作執法，檢調單位展開查緝行動。

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觀光局去年公布三波合法及非法露營場名單，宣稱之後每個月會由各主管機關提供資料，滾動更新網站資訊。觀光局之前表示，確認違法的業者將查處後勒令停業，涉及竊佔國土或有安全疑慮的露營場，還可能面臨刑責。

然而對比觀光局掌握的資料，這一年多以來全台露營場增加4場，從1989場增加到1993場，未營業的增加71場，待清查從968場，減至837場。不過，奇怪的是，合法場也減少，從181場減少163場。觀光局表示，是根據地方政府提供的數據，每月持續滾動更新，所以會有一些變動差異。

查詢觀光局專區資料，許多公告違法的露營場地仍標誌「營業中」；瀏覽違法露營場的網站、臉書或致電了解，也確實仍在營業接待遊客。對此，觀光局表示，違法露營場地由地方政府主管機關清查與裁罰。

地方政府提報的之外，還有內政部、農委會、財政部等中央政府單位，依違反國家公園土地使用管制、森林法、非法占用國有土地等提報多個露營場地還在營業，連裁處狀況已標註「已排除占用收回」的營地，在專區查詢，也顯示「營業中」。

靜宜大學生態學系退休副教授楊國禎表示，從處理違章工廠到違法露營場，都顯示只要政府無法處理，敢做就賺到了，變成鼓勵大家違法。他說，犧牲的不只是全民利益、國家社會應有的秩序，還有永續的生態環境。