親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

連牙醫也搞錯！假牙千萬別這樣戴 小心爛嘴還傷肺

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

迎風面降雨稍歇 秋高氣爽適合出遊

2019-11-02 07:36聯合報 記者雷光涵／即時報導

中央氣象局表示，今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，白天北部及宜花高溫與昨天相比略回升，可達27至29度，其他地區則仍有30至32度，中南部日夜溫差大。

中央氣象局表示，今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，白天北部及宜花高溫與昨天相...
中央氣象局表示，今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，白天北部及宜花高溫與昨天相比略回升，可達27至29度，其他地區則仍有30至32度。本報資料照片
分享

昨天（1日）持續受東北風影響，大台北及東半部地區普遍有降雨出現，宜蘭縣南澳鄉凌晨時雨量達80毫米，花蓮縣壽豐鄉清晨時雨量也有54毫米。不過今天降雨明顯減少，氣象局說，北部及東半部地區多雲可以透光。只是到了晚上，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨機率會稍增，外出仍建議攜帶雨具備用。中南部地區維持多雲到晴的天氣。

氣象局說，雖然東北風稍減弱，但台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，鄰近海域風浪仍較大，海邊活動請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，北部及東半部位於迎風面，擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

氣象局雨量南澳空氣品質
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

林口交流道北上閘道 明年科技執法

2019-11-01 23:33

YouBike 2.0 明年3月台大試辦 智慧停車 明年擴大實施

2019-11-01 23:18

「不要去台灣」影片吸睛10萬人 網友反讚：拍得太好

2019-11-01 22:57

回響／象鼻岩拉警戒繩 停車場將管制

2019-11-02 00:35

連牙醫也搞錯！假牙千萬別這樣戴 小心爛嘴還傷肺

2019-11-02 08:00

哭5分鐘不敢跳！「16m自由落體、10m空中擊球」超刺激

2019-11-02 04:37

別戴假牙睡覺 易吸入性肺炎

2019-11-02 00:35

健康你我他╱阿姨乾癬少做菜 吃不到她的佳餚

2019-11-02 00:06

精神患者遍及社區 學者籲納居家護理

2019-11-02 00:01

背痛應對症治療 腰椎牽引反惡化

2019-11-01 23:49

科普好健康／人工關節置換 該關心什麼？

2019-11-01 23:45

雄獅外洩36萬筆消費者資料免賠 消基會：一定上訴

2019-11-01 21:56

寶寶「歪脖子」可能先天肌肉性斜頸 醫師籲盡早治療

2019-11-01 21:33

萬聖節扮「小丑」！弟哀怨表情網友笑歪：王世堅小時候？

2019-11-01 20:00

北榮一甲子院慶 蔡英文：北榮是我最常去的醫院

2019-11-01 18:26

長庚建立肝癌質子新準則 研究成果獲國際肯定

2019-11-01 18:15

變頻冷氣轉24小時沒關 他看帳單省8千元超驚訝

2019-11-01 18:13

影╱超NG行為！ 戴假牙入睡吸入性肺炎風險增2.3倍

2019-11-01 17:15

菲國爆小兒麻痺 疾管署保證疫情不會在台灣捲土重來

2019-11-01 16:40

彰化醫院減重班新開班 首度加入高階肝臟超音波

2019-11-01 16:39

獨／星宇明年夏季航班 北九州、北京等10航點入列

2019-11-01 16:17

新北訂電子煙管理條例 董氏籲寫明全面禁製造輸入販賣

2019-11-01 15:50

明華園九十周年大戲「大河彈劍」 力推新生代嶄露頭角

2019-11-01 15:45

背痛族想試腰椎牽引治療 物理治療師提醒這些人不適合

2019-11-01 15:33

震撼！全台唯一古典音樂雜誌MUZIK明年初停刊

2019-11-01 15:32

治療大躍進！生物製劑搞定難治型異位性皮膚炎

2019-11-01 15:30

不當使用蜂膠、苜蓿芽 異位性皮膚炎恐大爆發

2019-11-01 15:29

體重破百的物理治療師胖哥 成功鏟肉塑身賀30歲生日

2019-11-01 15:27

總鋪師的入味與入戲 辦桌的古早味及人情味

2019-11-01 14:45

鐵路便當節開幕 手翻茶技藝、蘇打汽水復刻

2019-11-01 14:20

看不見的建築 音樂廳的必須 訪建築聲學大師徐亞英

2019-11-01 13:47

18萬精神患者困社區 學者籲推精神居家護理

2019-11-01 13:10

虎航明年1月起飛首爾仁川 限時優惠單程僅1099元

2019-11-01 12:20

女性別再裝忙！兩年一次X光檢查 降四成乳癌死亡率

2019-11-01 12:03

北榮研究：老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關

2019-11-01 11:50

國4潭子段隧道貫通石大家搶撿 有人送林佳龍一顆

2019-11-01 11:50

震撼二聲炸 國道四號台中環線豐原潭子段三號隧道打通

2019-11-01 11:34

視察蘇花改 蔡英文：明年春節前一定有安全回家路

2019-11-01 11:33

無人機生產地無規範 民航局：將諮詢專家評估

2019-11-01 11:26
看更多

熱門文章

「不要去台灣」影片吸睛10萬人 網友反讚：拍得太好

2019-11-01 22:57

獨／星宇明年夏季航班 北九州、北京等10航點入列

2019-11-01 16:17

飛機餐難吃？機餐王分析原因 大推這款意外的好吃

2019-11-01 09:42

天眼抓三寶、包裹要綑好 交通部七大新制一次看

2019-11-01 10:09

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

當存款簿不再刷存在感 「濃不濃縮」你做主

2019-11-01 10:24

好市多牛肉捲暗藏「一條線」 她傻眼：我都吃完了

2019-11-01 11:55

鐵路便當節登場 這款便當開賣秒殺

2019-11-01 11:45

震撼二聲炸 國道四號台中環線豐原潭子段三號隧道打通

2019-11-01 11:34

變頻冷氣轉24小時沒關 他看帳單省8千元超驚訝

2019-11-01 18:13

視察蘇花改 蔡英文：明年春節前一定有安全回家路

2019-11-01 11:33

今起網路可訂普悠瑪太魯閣站票 但取票有這限制

2019-11-01 10:03

背痛族想試腰椎牽引治療 物理治療師提醒這些人不適合

2019-11-01 15:33

虎航明年1月起飛首爾仁川 限時優惠單程僅1099元

2019-11-01 12:20

不當使用蜂膠、苜蓿芽 異位性皮膚炎恐大爆發

2019-11-01 15:29

每日星座運勢／金牛財運全面升級中　愛情愛情得意

2019-11-02 00:00

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 00:48

北榮一甲子院慶 蔡英文：北榮是我最常去的醫院

2019-11-01 18:26

是天堂不是地獄！IG瘋傳絕美「血紅色泳池」 打卡點在這

2019-11-01 11:38

林口交流道北上閘道 明年科技執法

2019-11-01 23:33

哭5分鐘不敢跳！「16m自由落體、10m空中擊球」超刺激

2019-11-02 04:37

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

2L牡蠣上桌！4間餐廳「廣島牡蠣」餐　有飯有麵還有鍋

2019-11-01 23:26

全球最美臉孔周子瑜首爾看LV早春秀 和迪麗熱巴誰甜美

2019-11-01 09:45

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

空汙PM2.5超標 美食外送員成肺癌高危險族群

2019-11-01 10:10

震撼！全台唯一古典音樂雜誌MUZIK明年初停刊

2019-11-01 15:32

國4潭子段隧道貫通石大家搶撿 有人送林佳龍一顆

2019-11-01 11:50

女性別再裝忙！兩年一次X光檢查 降四成乳癌死亡率

2019-11-01 12:03

孩子說「同學都不理我」 爸媽避免NG 4反應

2019-11-01 15:55

影╱超NG行為！ 戴假牙入睡吸入性肺炎風險增2.3倍

2019-11-01 17:15

超狂惡趣味「鮭魚頸枕」來了！拉出腸子保你夜夜好眠

2019-11-01 12:26

北榮研究：老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關

2019-11-01 11:50

拯救迷糊鬼神器！「AirPods耳環」化身最潮時尚單品

2019-11-01 13:57

台灣才有的繁體書法之美 《讀衣IV》時尚跨界展登場！

2019-11-01 19:46

成年象被迫鎖腳鐐載客 「牛鉤刑」強迫聽令累倒亡

2019-11-01 09:29

YouBike 2.0 明年3月台大試辦 智慧停車 明年擴大實施

2019-11-01 23:18

連牙醫也搞錯！假牙千萬別這樣戴 小心爛嘴還傷肺

2019-11-02 08:00

雄獅外洩36萬筆消費者資料免賠 消基會：一定上訴

2019-11-01 21:56

大陸電商「京東」雙11活動首度登台！加碼台灣專屬優惠

2019-11-01 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top