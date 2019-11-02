迎風面降雨稍歇 秋高氣爽適合出遊

2019-11-02 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



中央氣象局表示，今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，白天北部及宜花高溫與昨天相比略回升，可達27至29度，其他地區則仍有30至32度，中南部日夜溫差大。

中央氣象局表示，今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，白天北部及宜花高溫與昨天相比略回升，可達27至29度，其他地區則仍有30至32度。本報資料照片 分享 facebook

昨天（1日）持續受東北風影響，大台北及東半部地區普遍有降雨出現，宜蘭縣南澳鄉凌晨時雨量達80毫米，花蓮縣壽豐鄉清晨時雨量也有54毫米。不過今天降雨明顯減少，氣象局說，北部及東半部地區多雲可以透光。只是到了晚上，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨機率會稍增，外出仍建議攜帶雨具備用。中南部地區維持多雲到晴的天氣。

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氣象局說，雖然東北風稍減弱，但台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，鄰近海域風浪仍較大，海邊活動請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，北部及東半部位於迎風面，擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。