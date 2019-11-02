哭5分鐘不敢跳！「16m自由落體、10m空中擊球」超刺激

2019-11-02 04:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



喜歡戶外運動、挑戰極限運動的玩家們注意囉！鄰近永安漁港的桃園青年體驗學習園區，近期新增高達16公尺的「自由落體」項目，讓整體高低空設施達到52項。另外至2020年1月31日期間，還有2天1夜的4種體驗方案，讓民眾在營區挑戰之餘，還可以體驗獨木舟、自行車、披薩DIY等項目。

甫於4月份開幕的桃園青年體驗學習園區，最初規劃43項高低空設施，現已新增至52項。除了戶外體能運動場常見的平衡木、攀繩之外，另還有高低空探索設施、攀岩、滑索、搖擺斷橋、巨人梯等項目，均是符合美國挑戰課程技術協會國際認證的體能設施。

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其中，「信心擊球」是讓挑戰者徒手攀上約3層樓高、高達10公尺的圓柱頂後，站在周圍空無一物、僅有約籃球直徑大小的平台上，再飛躍出去拍擊懸掛遠方的紅球目標。不僅挑戰平衡感以及高度的恐懼，更要有向外跳出的無比勇氣。過去曾有挑戰者因過度恐懼而軟腳在平台上，上也不是、下也不是，只能大哭5分鐘。至於新推出的「自由落體」，則是打造高達16公尺的平台，民眾同樣得先徒手攀登至約5層樓的高度，再朝向地面一躍而下，伴隨著尖叫聲與歡呼聲，十分刺激。

在2天1夜的行程中，共有文化傳承、手心溫度、極限陸海空、自給自足等4種路線。「文化傳承」中，玩家可體驗自行車綠色隧道、牽罟等文化；「手心溫度」與「自給自足」則是分別可體驗手作餅乾、護唇膏、小農生活、披薩diy等不同的項目。至於「極限陸海空」，則是桃園市民限定，可帶著玩家至綠色隧道踩踏自行車，還會前往後湖溪，享受划乘獨木舟的樂趣。