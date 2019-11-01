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裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

2019-11-01 22:37聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

眼球經濟、網紅時代到來，越來越多人大膽選擇極端方式奪取點閱率，資深演員李興文的兒子李堉睿全裸大逛Ikea，將影片上傳Youtube、女網紅在美國大聯盟賽場當眾露奶。精神科醫師說，這些行為都是自戀人格作祟，他們為了得到目光，不在意回饋是正面或負面評論，更可怕的是，網紅時代讓「中二病」有年輕化趨勢，越來越多孩子自大又自我主義。

開業精神科醫師楊聰財表示，以心理學而言，每個人都會有自戀成分，過分自戀就會演變成自戀人格，也就是俗稱的「水仙花性格」，自以為是眾人焦點，享受透過裸露，被更多人注視的滋味。尤其在網紅時代下，更是給予這些人得到注視的機會，為了抓住他人目光，願意花招百出，甚至連性愛鏡頭都能公諸於世。

楊聰財說，自戀人格者之間會互相比較，在「你敢我也敢」的競爭關係中，不僅可能會激發更多自戀人格者出現，每次奪目的手法也會越來越極端。在門診中，曾遇到一名年輕的自戀人格者，因其不再是目光焦點，竟開始出現睡眠障礙、情緒障礙，甚至透過自殘方法，炫耀傷口換取他人關心，彷彿又回到世界中心。

擁有嚴重自戀人格的網紅更會影響觀看孩子的心智發展，馬偕醫院兒童青少年心智科主治醫師臧汝芬說，雖然沒見過青少年為求點擊暴露身體，但她明顯發現，判斷力不夠的小孩基於好奇心追網紅，有些錯誤示範「洗腦」孩子，誤以為長大照做會出名，自戀人格的孩子不僅越來越多、甚至年輕化，國小五、六年級的孩子就非常叛逆，甚至愛誇耀自己、不謙虛。

楊聰財認為，人需要適度自戀，多元化社會也允許創意存在，但人與其他動物最大的區別就是「道德感」，自戀人格不僅可能影響人際關係，更可能有觸法之虞，創意應建立在道德底線之上；臧汝芬也呼籲，網紅具有社會責任，不能隨心所欲，避免影響孩子認知發展。

若是身旁就有自戀人格者，楊聰財建議，親友可先給予其肯定，表揚願意表現的勇氣，再提醒對方注意不要過猶不及，不然可能引發問題，進而造成社會反感或可能觸法，並鼓勵其朝其他方向表現，若喜歡展示身體，還是可以選擇以正式的藝術管道展現。

李興文兒在網路影片中裸體演出，引發網路批評。圖／翻攝自Youtube
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露奶女事後上傳整個事件過程及感想。擷圖自畫面
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