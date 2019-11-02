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太好康了!寶島眼鏡月月抽十萬還送配鏡千元折價券

2019-11-02 00:00文／ 王敏霏

徐展元直播報球賽 看遠看近就靠「它」
「各位沒有棒球就吃不下飯睡不著覺甚至是活不下去的棒球痴棒球迷們！大家好，我是主播徐展元！」這是熱血主播徐展元，每一場球賽現場轉播的經典開場詞，擁有超過20年現場轉播經驗，播報的球賽已數不清，球迷們一定很想知道，棒球主播通常要盯著現場，還是看電視螢幕？根據徐展元資深播報經驗，「通常我會是60%看現場，40%看電視螢幕，因為要看現場、看球打到哪了，馬上就要回來看螢幕上的慢動作重播，然後再低頭寫紀錄紙，整場比賽轉播下來，抬頭、低頭，鐵定超過300次以上！」

一下看遠又看近，不斷頻繁地交互輪替、瞬間互換，對眼睛來說非常吃力，如果本身已經是戴眼鏡的族群，你是否也會碰到突然無法對焦的問題，或是閱讀眼前的字時感到有點吃力呢？特別是年紀超過40歲以上的族群，老花眼的症狀逐漸發生，靈魂之窗的保養顯得更加重要。主播徐展元大方不藏私，告訴大家他看遠又看近一付搞定的秘密，原來是寶島眼鏡的漸進多焦眼鏡，現在不僅改善播報球賽的困擾，看遠看近眼睛更加舒服，平時看電腦、滑手機也看得更加清楚。

圖／寶島眼鏡 提供
圖／寶島眼鏡 提供
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寶島眼鏡「好視大募集」 登錄即享配鏡千元折價券
配戴一付好眼鏡，必須交給專業的眼鏡專家告訴你，從鏡片的選擇，到鏡框是否符合臉型、輕重等，都是配戴舒適的關鍵。台灣眼鏡市場吹起一陣快時尚又平價的風潮，但本土品牌寶島眼鏡依舊秉持專業態度，堅持要用現場人員的專業服務和知識，帶給民眾最好的體驗。門市現場除了提供專業的配鏡服務，還有搭配多焦實境體驗區，讓消費者從了解自身的生活習慣，再透過極智焦距定位儀，以精密的光學技術，量身訂製專屬眼鏡，現在搭配日本光學大廠多焦鏡片只要2,980元！

圖／寶島眼鏡 提供
圖／寶島眼鏡 提供
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此外，寶島眼鏡近期推出「好視大募集」活動，活動期間到門市進行闖關活動，全程免費！過程不到5分鐘，參加後掃描QR code完成登錄，就可立刻獲得配鏡千元折價券！現場配眼鏡就可以立刻享優惠，如果你是年滿35歲以上的人，還可參加月月抽十萬顧眼「金」活動，越早參加得獎機率越大，多配一副漸進多焦鏡片就在多一次抽獎機會，這麼佛心又好康的活動，趕快揪阿爸阿母一起來！

寶島眼鏡專研多焦20年豐富的經驗，獲得120萬消費者滿意見證，現在配漸進多焦指名寶島眼鏡，讓你看遠看近一付搞定，寶島眼鏡還保證「不滿意退費」！讓你豈止好看，快來視試看。展元文章連結: https://reurl.cc/QpekaO

「好視大募集」活動：https://event.eyesmart.com.tw/Q4SP/
活動時間：即日起至2019/12/31止

圖／寶島眼鏡 提供
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