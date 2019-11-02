太好康了!寶島眼鏡月月抽十萬還送配鏡千元折價券

2019-11-02 00:00 文／ 王敏霏



徐展元直播報球賽 看遠看近就靠「它」「各位沒有棒球就吃不下飯睡不著覺甚至是活不下去的棒球痴棒球迷們！大家好，我是主播徐展元！」這是熱血主播徐展元，每一場球賽現場轉播的經典開場詞，擁有超過20年現場轉播經驗，播報的球賽已數不清，球迷們一定很想知道，棒球主播通常要盯著現場，還是看電視螢幕？根據徐展元資深播報經驗，「通常我會是60%看現場，40%看電視螢幕，因為要看現場、看球打到哪了，馬上就要回來看螢幕上的慢動作重播，然後再低頭寫紀錄紙，整場比賽轉播下來，抬頭、低頭，鐵定超過300次以上！」

一下看遠又看近，不斷頻繁地交互輪替、瞬間互換，對眼睛來說非常吃力，如果本身已經是戴眼鏡的族群，你是否也會碰到突然無法對焦的問題，或是閱讀眼前的字時感到有點吃力呢？特別是年紀超過40歲以上的族群，老花眼的症狀逐漸發生，靈魂之窗的保養顯得更加重要。主播徐展元大方不藏私，告訴大家他看遠又看近一付搞定的秘密，原來是寶島眼鏡的漸進多焦眼鏡，現在不僅改善播報球賽的困擾，看遠看近眼睛更加舒服，平時看電腦、滑手機也看得更加清楚。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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