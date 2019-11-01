長庚建立肝癌質子新準則 研究成果獲國際肯定

2019-11-01 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



長久以來，肝癌嚴重威脅國人健康，據統計，肝癌患者肝臟體積較小，僅有一般人的85%，如果腫瘤過大，且治療效果不佳，最後只能求助於質子治療，長庚研究發現，如果肝癌病患肝硬化指數正常，接受質子治療時，只要30%其體型應有的正常肝臟體積未被質子所照射，就能將放射性肝傷害風險降至最低。

長庚醫院質子治療總負責人洪志宏副院長表示，過去研究以肝癌病患的肝臟體積作為進行放射治療的參考依據。長庚醫院這項突破性的研究成果，建立肝癌病患接受質子治療的治療指南，且為全球一致適用的標準，對於肝癌質子治療領域，具有重要貢獻。

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長庚醫院針對102位在長庚接受質子治療的肝癌病患進行研究，90位肝硬化指數正常(Child-Pugh score A）、12位肝功能受損(Child-Pugh score B）。結果顯示，肝癌病患肝硬化指數正常，肝功能正常沒有受損時，只要30%其體型應有之正常肝臟體積未被質子照射到，就可以安全的給予非常高劑量的消融性質子照射治療，並且具有最小的放射性肝傷害風險。

舉例來說，一個160公分、60公斤、肝硬化指數正常的肝癌患者，正常肝臟體積約為1200cc，只要有360cc（30%）的肝臟未被照射，就可以非常安全的接受質子治療。

此外，如果肝癌病患肝功能受損（Child-Pugh score B），則需要有40%其體型應有正常肝臟體積未被質子照射到，就可以安全的給予非常高劑量的消融性質子照射治療，並且具有最小的放射性肝傷害風險。

這篇論文是由林口長庚醫院與美國安德森癌症中心共同發表，由長庚醫院放射腫瘤科的謝承恩醫師擔任第一作者，洪志宏副院長及安德森癌症中心克里希南博士（DR. Krishnan）共同指導。謝承恩醫師現正由長庚醫院支持於美國安德森癌症中心進修博士學位。此論文促進了台、美頂尖質子中心的國際合作，雙方正針對肝癌質子治療做進一步研究合作，很快就會有新成果。

長庚醫院這項研究係與美國安德森癌症中心合作，先以東方病患(長庚病患)根據其肝功能、體型及未被放射照射到的正常肝臟體積，預測質子治療的安全性，再轉換至因體型差異所造成的正常肝臟體積差異，也就是以同樣的比例套用在平均肝臟體積較大的西方人身上，以美國安德森癌症中心肝癌質子治療的病患做為驗證，也得到相同結論。

這篇研究於今年9月刊登於美國放射腫瘤學會的旗艦科學期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊（International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics）」，該期刊被放腫界稱為紅皮期刊（Red Journal)，是世界級的放腫頂尖期刊。前天（10/30）美國放射腫瘤學會及紅皮期刊並共同發佈新聞，向全世界宣布這個重要的信息。