影╱超NG行為！ 戴假牙入睡吸入性肺炎風險增2.3倍

2019-11-01 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



戴著活動假牙睡覺，當心睡一睡就GG。64歲賴姓婦女，接受乳癌化療，造成嚴重骨質疏鬆，牙齒也掉到沒剩幾顆，為維持飲食功能，花了大錢做了活動假牙，牙醫師叮囑「除了洗假牙外其餘時間都得戴著」，她乖乖照做卻深陷風險，據國際假牙照護最新指引，戴假牙入睡會增加吸入性肺炎的風險，中華牙醫學會理事長謝義興說，該觀念恐怕連臨床牙醫師都不知，得積極宣傳。

謝義興說，根據臨床觀察，台灣人裝有固定式假牙或是活動式假牙的比例非常高，就診的患者中，至少一半以上，有裝固定式或是活動式假牙，其中，使用活動式假牙者多為長輩，但使用活動式假牙者，依老年人口推估，65歲以上長者，約有150多萬人配戴假牙，但國人對於假牙清潔的認知普遍不足。

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中華牙醫學會今年九月在網路上，針對1096位45歲以上、配戴活動式假牙者進行調查，6成4會用牙膏清潔假牙、6成會使用漱口水；亞太牙醫教育學會會長、陽明大學牙醫學院院長許明倫說，使用牙膏或漱口水清潔假牙，將會使假牙提前退役，多數牙膏具研磨成分，漱口水則會傷害假牙材質。

5成5表示會直接戴著假牙直接於嘴中清潔；超過5認為，清潔假牙無須使用專門清潔假牙的產品，只要有刷就夠了。許明倫強調，假牙畢竟是假的，即使材質再好都是假的，因此清洗方法絕對不能比照真牙辦理，清潔活動假牙，一定要取下清潔，且必須要先浸泡在假牙清潔劑中，附著在假牙上的牙菌斑才能分解、消毒。

調查中有3成認為活動假牙可以戴著睡覺，謝義興表示，根據國際假牙照顧指引，戴著活動假牙睡覺會增加吸入性肺炎的風險，發生風險是一般人的2.3倍，他說，很多患者會戴著假牙睡覺，常是專科牙醫師宣導的，顯示指引內容仍需再宣傳。

謝義興也說，很多長輩以為「假牙」一輩子都不會壞，事實上不然，若不清潔或使用牙膏破壞，無論是活動假牙或固定假牙都可能受損，讓細菌跑進牙肉中，裝了假牙後，患者仍須固定回診，追蹤假牙狀況。