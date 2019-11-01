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菲律賓爆小兒麻痺疫情 未滿6個月寶寶別去

2019-11-01 17:49中央社 台北1日電

菲律賓小兒麻痺疫苗接種率過低，9月間發現有3起幼童遭疫苗裡的病毒感染病例。疾管署呼籲，家有未滿6個月寶寶或還沒接種第3劑疫苗的幼童，暫緩前往菲律賓，避免感染。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，菲律賓9月19日發生19年來首例小兒麻痺症病例，至今累計3例，均為「第2型疫苗衍生株小兒麻痺病毒」感染引發急性肢體麻痺，患者均未接種過小兒麻痺疫苗。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，小兒麻痺疫苗是口服疫苗，過去俗稱沙賓疫苗，疫苗內含減少毒力的活病毒，若整體族群接種率低，活的病毒可能由接種疫苗者感染給其他沒有接種疫苗者，突變後進一步傳播出去，因此稱為「疫苗衍生株小兒麻痺病毒」。

羅一鈞說，由於菲律賓幼兒小兒麻痺疫苗覆蓋率僅66%，加上監測系統不佳、大量海外移工及衛生條件差，才會釀成這次小兒麻痺疫情。

他表示，台灣小兒麻痺疫苗接種率雖達98%以上，但因該疫苗必須接種3劑才具有99%保護力，接種2劑僅有90%保護力，若是家裡有6個月以下寶寶或是還未接種第3劑疫苗的幼童，建議避免帶孩子前往菲律賓，等到打完第3劑至少2週後再前往。

羅一鈞強調，小兒麻痺病毒主要透過糞口途徑傳染，感染者在暴露病毒36小時後可在咽喉分泌物中檢測到病毒，72小時後糞便也開始帶有病毒，病毒在喉部約可存活1週，在糞便中約可存活3至6週或更久。

羅一鈞說，90%以上感染者症狀不明顯或無症狀，少數會有發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1至2%的人會出現無菌性腦膜炎，但幼兒是小兒麻痺症重症高危險族群，一旦感染很可能導致肢體癱瘓，不可不慎。

疫苗小兒麻痺菲律賓
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